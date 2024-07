Mallorca per la Pau ja és membre de l'Aliança pel Desarmament Nuclear

Mallorca per la Pau és una plataforma cívica que agrupa organitzacions, entitats, sindicats, persones a títol individual i té el suport de partits polítics, que neix per a fer front al creixent militarisme global pressionant, mobilitzant i impulsant la cultura de la pau, en la perspectiva de donar solucions pacífiques i justes als conflictes armats que s'estenen arreu del món.

D'altra banda, l'Aliança pel Desarmament Nuclear agrupa en l'actualitat un total de 63 entitats adherides, entre d’altres, el Centre Delàs d'Estudis per a la Pau, Justícia i Pau, Ecologistes en Acció, FundiPau, Greenpeace, Economistes Sense Fronteres, etc. Amb l'adhesió a aquesta xarxa, de retruc, Mallorca per la Pau s'adhereix a la Campanya Internacional per a l'Abolició de les Armes Nuclears (ICAN, per les seves sigles en anglès).

Cal recordar que actualment hi ha en el món 12.121 armes nuclears, la majoria amb una capacitat destructiva molt superior a les bombes d'Hiroshima i Nagasaki, i que la despesa en armes nuclears és de proporcions escandaloses i impassables: el 2023, els 9 països amb armament nuclear van gastar un total de 91.400 milions de dòlars en el manteniment i millora de les seves armes nuclears.

Mallorca per la Pau es converteix, doncs, en la primera entitat mallorquina a unir-se a la lluita global per a avançar cap a la prohibició d'aquestes armes de destrucció massiva (per a la humanitat i pel conjunt de la biodiversitat planetària). L'objectiu és molt concret: evitar que hi hagi qualsevol explosió, intencionada o accidental, de cap ogiva nuclear.

En aquest assumpte, i en tants d’altres relacionats amb la pau, els activistes de Mallorca per la Pau sostenen que «pensem globalment i actuem localment», cal, afirmen, reclamar al Govern espanyol la seva adhesió al Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears (TPAN), impulsar el moviment municipalista internacional que exigeix que els respectius governs estatals signin el TPAN i, finalment, reclamar un Mediterrani desnuclearitzat, uns ports de Mallorca sense presència de vaixells de suport a flotes nuclears i unes badies lliures de flotes estatunidenques i de l’OTAN amb armament nuclear.