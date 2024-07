Son Sardina recorda Aurora Picornell i exigeix la dimissió de Le Senne

Aquest divendres es va fer al Casal de Son Sardina una nova edició del cinefòrum mensual que organitza l'Assemblea Popular de Son Sardina i sa Garriga, aquesta vegada dedicat al documental de Pedro de Echave 'Totes les Aurores'.

L'activitat comptà amb la participació de Memòria de Mallorca, amb un animat col·loqui en que s'explicà el llarg camí del fil roig de la memòria del qual Aurora Picornell n'és un exemple.

Al col·loqui, s'assenyalà el perill polític que impliquen els atacs del feixisme i de la dreta contra la memòria i els referents de la classe treballadora. I també s'assenyalà el perill de folkloritzar la lluita d'aquelles comunistes assassinades pel feixisme, com fan els partits progressistes. Es conclogué que això és el pitjor que es pot fer des de l'esquerra, perquè implica manipular les idees que ens han llegat: «l'organització antifeixista ha de ser lluita contra el capitalisme», i per tant «no es pot entendre com a antifeixisme donar suport a un partit com el PP amb l'excusa de què s'aparti de VOX, oferiment que ha sortit d'alguns partits 'progressistes' les darreres setmanes».

Al final de l'acte, s'exigí per mitjà d'una pancarta la dimissió de Gabriel Le Senne «pels seus atacs contra els referents històrics dels treballadors i les treballadores de l'illa, en concret contra les Roges del Molinar i la figura d'Aurora Picornell».