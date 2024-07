Vint-i-un esportistes de les Illes Balears competiran als Jocs Olímpics

Cada vegada falta manco perquè comenci la cita més esperada del calendari esportiu, els Jocs Olímpics. La cerimònia inaugural serà divendres 26 de juliol del 2024, i per primera vegada no serà dins un estadi, sinó que recorrerà el centre de París. En aquesta edició hi competiran més esportistes de les Illes Balears que mai, un total de 21, una xifra rècord. En aquests Jocs hi confluirà una generació daurada —Nadal, Rudy Fernández, Alba Torrens, Llull...— amb la consolidació d'un grup molt potent —Cooper Walz, Paula Barceló, Hugo González de Oliveira, Jaume Munar, Àlex Abrines o Nicolau Mir— i l'aparició d'un grup de joves que apunten maneres —Cata Coll, Adrián Abadía, Nacho Baltasar...—.



Dels 21 seleccionats, 18 són mallorquins, dos menorquins i un eivissenc, Omar de la Cruz, que serà l'únic que no representarà l'Estat Espanyol, sinó la República Dominicana. Els seleccionats són de fins a nou modalitats diferents. Rudy Fernández, Sergio Llull, Álex Abrines, Alba Torrens i Juana Camilion (Bàsquet, l'esport amb més participants de les Illes), Cata Coll, Mariona Caldentey, Patricia Guijarro, Omar de la Cruz (futbol), Sergio de Celis, Hugo González de Oliveira (natació), Marcus Cooper Walz, Joan Toni Moreno (piragüisme), Rafael Nadal, Jaume Munar (tenis), Paula Barceló, Nacho Baltasar (vela), Mavi García, Albert Torres (ciclisme), Adrián Abadía (salts) i Nicolau Mir (gimnàstica artística).