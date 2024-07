Tot a punt per a la segona edició de Caparruts, el festival de música urbana en català

Aquest dijous, 11 de juliol, Ona Mediterrània ha pogut entrevistar a una de les organitzadores del festival de música urbana en català Caparruts, que enguany celebra la seva segona edició. Aquesta tendrà lloc dia 20 de juliol a Capdepera.

Segons ha afirmat Carme Sureda, membre de l’organització del festival, tot plegat està coordinat per només tres persones, encara que l’entitat també compta amb l’ajuda dels voluntaris de Joves de Mallorca per la Llengua i altres organitzacions de Capdepera. Aquest estiu, però, es farà una reunió oberta de voluntaris per fer créixer l’organització.

Carme Sureda ha explicat, també, que el festival va començar l’any passat com una espècie de prova i que, després de l’èxit que va tenir, enguany ha esdevingut una cosa més seriosa i que ha requerit més feina prèvia. La idea de fer un festival de música urbana en català va sorgir per la manca d’oferta d’esdeveniments així, i perquè els mateixos organitzadors consumeixen aquest gènere musical i van notar la seva absència a les festes i a les revetles dels pobles de l’illa. A més, des de l’organització del festival consideren que el moviment juvenil mallorquí -malgrat que a Capdepera encara està començant i hi queda molt camí per recórrer- està millor entrenat que mai.

Des de l’obertura de portes fins al final del festival, a les 5 de la matinada, hi haurà 12 hores (una durada considerablement superior a la de l’any passat), i aquesta setmana es publicaran els horaris. Les begudes tendran preus populars i les primeres hores hi haurà preus reduïts. També es podrà comprar menjar i marxandatge. A més, durant tot el concert hi haurà un punt lila.