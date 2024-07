Plataforma per la Llengua torna a denunciar la castellanització dels Premis Ciutat de Palma

Plataforma per la Llengua ha denunciat la continuació de la castellanització dels premis Ciutat de Palma per part del govern municipal de PP-VOX, reiterant la seva crida a aturar la «persecució» de la llengua catalana.

L'organització ha criticat que el govern municipal no hagi rectificat la decisió presa l'any passat de convocar els premis també en castellà, una mesura que, segons la plataforma, impedeix la normalització lingüística, un deure legal de l'Ajuntament. En una intervenció al ple del passat 30 de maig, Plataforma per la Llengua ja havia demanat que s'aturessin aquestes agressions contra el català, posant com a exemple els premis literaris.

«Aquesta política no ajuda a incentivar la participació dels autors i la creació literària en català, que va ser un dels motius que va empènyer a instaurar els premis», ha afirmat l'entitat, recordant que l'objectiu inicial dels premis Ciutat de Palma era precisament promoure la llengua catalana.

Plataforma per la Llengua ha assenyalat que aquesta no és la primera vegada que un govern del PP castellanitza els Ciutat de Palma. El 2012, amb el mandat del batle Mateu Isern i amb José Ramón Bauzà com a president del Govern, es va prendre una mesura similar que també va ser àmpliament rebutjada per entitats i escriptors compromesos amb la llengua catalana.

L'ONG del català ha reiterat la seva demanda a l'Ajuntament perquè retorni la llengua catalana al lloc que es mereix i la promogui de manera efectiva, no només en els premis Ciutat de Palma sinó també en la fixació dels requisits per treballar a l'administració i en el tracte amb els ciutadans.

«Els consistoris de les Illes tenen l'obligació de promoure el coneixement de la llengua pròpia segons l'Estatut d'autonomia i la Llei de normalització lingüística. Això inclou la necessitat de proporcionar més incentius per als autors i escriptors que utilitzen el català, en contraposició als que ja escriuen en castellà», ha conclòs Plataforma per la Llengua.

Aquestes reivindicacions se sumen a les d'altres entitats que també han expressat el seu rebuig als canvis aplicats per l'Ajuntament, demanant una vegada més la protecció i promoció de la llengua catalana en tots els àmbits de la vida pública.