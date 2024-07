Violències sexuals i xarxes socials, a debat en la Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere

La Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere, organitzada per la UIB, arriba al quart de segle amb un debat de màxima actualitat: les violències sexuals i els nous contextos a les xarxes socials. L’objectiu és aportar reflexions i propostes davant els diferents tipus de violència sexual que s’exerceix sobre les dones, amb atenció especial a aquella que té lloc a les xarxes socials, i que constitueixen un problema social i de salut de proporcions pandèmiques.

A les jornades, que se celebren els dies 9, 10 i 11 de juliol, s’abordaran els fets, les sentències i, sobretot, la presència de la violència a la vida real, però també als escenaris virtuals, que continuen sent un problema greu i preocupant per a les dones, les joves i fins i tot les nines, motiu pel qual és fa molt necessària la formació per als especialistes i per a la societat en general.

La conferència inaugural, 'Com es construeix el consentiment sexual', serà a càrrec de la professora Rosa Cobo, titular de Sociologia del Gènere de la Universitat de la Corunya. És autora, entre altres, d'obres com Pornografía. El placer del poder (Editorial B, 2020), La prostitución en el corazón del capitalismo (Los Libros de la Catarata, 2017), o Hacia una nueva política sexual (Los Libros de la Catarata, 2011).

Aquesta XXV edició de la Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere, que codirigeixen les professores del Departament de Psicologia de la UIB Esperança Bosch i Victòria Ferrer, reuneix un equip docent que coordina Virginia Ferreiro i que formen, entre altres, el magistrat i jurista Joaquim Bosch; l’artista visual Yolanda Domínguez i la periodista Montserrat Boix. També els docents Elisa García Mingo (UCM), especialista en cultura digital i moviments socials; Elisa Bosch (UIB), fisioterapeuta especialitzada en disfuncions del sòl pelvià i fisiosexologia; M. Jesús Cala (US), premi Meridiana a iniciatives contra la violència de gènere; Stribor Kuric (UCM, tècnic de Recerca Social especialitzat en treball, cultura i joventut, del Centre Reina Sofia sobre Adolescència i Joventut; Ana de Miguel (URJC), autora d'obres com Ética para Celia (Edicions B, 2021); Sandra Sedano (UIB), especialista en coeducació i l'ús de la pornografia i les seves conseqüències; Macarena Trujillo Cristoffanini (Universitat de la Playa Ancha, Xile; i Enrique Urbano Ángel, tècnic d'Igualtat a l'Oficina d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes de la UIB i expert en el treball amb joves i adolescents en l'àmbit de la prevenció de la violència de gènere.

La inauguració de les activitats presencials té lloc dimarts, 9 de juliol, a les 16 hores, a l’edifici Sa Riera, amb la participació del doctor Maurici Mus, vicerector de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent de la UIB, i de la directora de l'Institut Balear de la Dona, Catalina Salom.

Podeu consultar el programa aquí.