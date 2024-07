El Consell de Formentera no lliurarà enguany les Distincions Honorífiques

El Consell Insular de Formentera no lliurarà enguany les Distincions Honorífiques que s'atorguen amb motiu de les festes patronals de Sant Jaume.

Segons han assenyalat des de la institució, la tramitació de les diferents actuacions que comporta aquest expedient necessita «més temps» del qual es disposa «i s'haurien d'haver començat ja fa uns mesos».

El Consell ha assenyalat que el reglament no indica que el lliurament d'aquests premis hagi de ser anual, sinó que hi ha la possibilitat d'atorgar aquestes distincions cada dos anys o més.

«Si cada any cal atorgar tres medalles i nomenar un fill adoptiu estam desvirtuant el valor que té aquesta distinció, per la qual cosa es podria optar per lliurar aquestes distincions cada dos anys o més», han declarat des del Consell.

Tot i que enguany no hi haurà entrega de Distincions Honorífiques, des del Consell han volgut deixar clar que sí que hi haurà acte institucional pel dia de Sant Jaume.