L’STEI Intersindical presenta un recurs contra el pla de segregació lingüística i en demana la suspensió

L’STEI Intersindical ha presentat un recurs contenciós administratiu al Tribunal de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) contra la Resolució del conseller d’Educació i Universitats per la qual s’aprova el Pla Pilot Voluntari de 'Lliure Elecció de Llengua', en què en demana la suspensió com a mesura cautelar.

El sindicat basa el recurs en els perjudicis que suposarà l’aplicació de la Resolució i de com afectarà els drets i els interessos de diferents col·lectius de la comunitat educativa si es posa en marxa.

Entre d’altres perjudicis esmenta que fomentarà la segregació dels alumnes per motiu de llengua, cosa que no recull la normativa vigent. El model educatiu vigent a les Illes Balears només permet la creació d’agrupaments flexibles que separin els alumnes amb finalitats acadèmiques, per permetre una major personalització de l’aprenentatge; en cap cas en funció de la llengua triada.

Un altre motiu de rebuig és que afecta els drets dels docents i de les famílies en introduir uns canvis en relació al que preveuen els Projectes Educatius de Centre, en concret el Projecte Lingüístic, sense haver-los modificat, amb l'incompliment de la legislació que obliga a aplicar els Projectes Educatius vigents. Quan les famílies han fet la matrícula en un centre no sabien si aquest s’havia afegit al Pla Pilot i, per tant, han dit que coneixien un Projecte Lingüístic de Centre que potser es modificarà.

«L’aplicació del Pla dota de majors recursos els centres que s’hi incorporin, un fet que suposa discriminar la resta de centres i el seu alumnat i distribuir els recursos econòmics de forma ineficient i sense tenir en compte les seves necessitats reals. Ara que s’ha conegut la llista d’onze centres que s’hi han adherit, aquesta argument té més pes que mai», apunten.

Com ha manifestat l’STEI Intersindical, el Pla Pilot vulnera l’article 4 de l’Estatut d’Autonomia i tota la resta de disposicions legals que marquen com a un dels objectius fonamentals del sistema educatiu assegurar el coneixement i la completa capacitat comunicativa en totes dues llengües oficials. «I contra aquest objectiu fa feina VOX amb el suport del Partit Popular», assenyalen.

En un àmbit més jurídic, el recurs posa de manifest que una simple Resolució del conseller d’Educació i Universitats no pot establir ni modificar el règim d’ús de les llengües als centres docents, ja que això requereix un desenvolupament reglamentari, han explicat.

Per tots aquests motius, l’STEI Intersindical reclama la mesura cautelar de suspensió de l’execució de la Resolució impugnada. També demana al conseller Vera que, un cop coneguda la llista de centres adherits i el fracàs que suposa, amb un suport ínfim dels centres educatius, retiri el Pla Pilot de segregació lingüística.