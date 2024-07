El Consell de Menorca instal·larà taules informatives a les platges per sensibilitzar sobre la importància de la posidònia

Aquest estiu, el departament de Medi Ambient, Reserva de Biosfera i Cooperació del Consell Insular de Menorca posa en marxa una campanya de sensibilització per conscienciar sobre la importància de la posidònia per a la conservació del sistema natural de les platges de l'illa. La iniciativa inclou una taula informativa itinerant que recorrerà les platges més visitades de Menorca, on visitants i residents podran rebre informació sobre l'ecologia de les platges i els beneficis de la presència d'aquesta planta marina.

L'objectiu de la campanya és informar i sensibilitzar els usuaris explicant la funció de les restes de posidònia a la costa de les platges de Menorca, d'una manera amena i positiva, transmetent que la posidònia és un símbol de qualitat. «Volem fomentar la normalització i acceptació de la seva presència a les platges, i convertir als usuaris en aliats actius de la protecció d'aquesta planta marina. Aquesta iniciativa contribueix a una major conscienciació entre la població resident i visitant, i ajuda a la conservació d'una planta tan important per als nostres ecosistemes marins», ha explicat el conseller de Medi Ambient, Reserva de Biosfera i Cooperació de Menorca, Simón Gornés.

Taula Informativa i Activitats Dirigides

Durant els mesos de juliol i agost, els educadors ambientals estaran presents a les platges durant 7 hores al dia per explicar als usuaris com funciona el sistema natural d'una platja i mostrar-los les restes de posidònia, així com altres elements de la fauna i flora del litoral menorquí. A més, repartiran tríptics informatius i tindran llibres de consulta i altres recursos didàctics a disposició. Dues vegades al dia, l'equip d'informadors organitzarà activitats dirigides principalment al públic infantil i juvenil, que inclouran jocs i dinàmiques de descoberta de les diferents parts que conformen el sistema platja.

La taula informativa es muntarà i desmuntarà cada dia a diferents platges de l'illa, seleccionades segons les condicions meteorològiques i l'estat de la platja per assegurar una bona afluència d'usuaris i les millors condicions per als treballadors. Els tallers infantils es faran a mig matí i a l'horabaixa.

Difusió i Gestió de Residus

Aquesta campanya es complementarà amb una sèrie d'audiovisuals sobre la posidònia en diferents idiomes, que el departament difondrà a través de diversos canals per arribar tant a visitants com a la població local.

El Consell Insular gestiona el Servei Integral de Neteja de Platges de Menorca en el marc d'un conveni signat amb tots els Ajuntaments de l'illa. A més de la neteja de residus, també gestiona les restes de posidònia que arriben a la platja amb l'autorització corresponent de protecció d'espècies del Govern i seguint una sèrie de bones pràctiques. A les platges naturals, les restes de posidònia no es retiren, i a les platges urbanes es retiren, si és necessari, utilitzant mètodes mecànics a partir de maig, quan disminueix el risc de temporals. Quan són retirades, les restes s'acumulen a zones adequades de la mateixa platja, i es retornen a la tardor per recuperar l'arena i protegir la platja.