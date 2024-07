Podem considera «maquillatge» el pla d'Habitatge sobre pisos turístics

La secretària general de Podem, Ione Belarra, ha criticat el darrer anunci del Ministeri d'Habitatge per regular els pisos turístics, que implica canviar la Llei de Propietat Horitzontal perquè els veïns puguin vetar aquests establiments, i ha urgit a regular els lloguers i prohibir la compra d'habitatge a no residents.

Belarra ha admès que la seva formació no coneix en profunditat la proposta del Ministeri que encapçala Isabel Rodríguez, però ha avançat que «les primeres impressions no són bones». «És evident que el Govern no té la voluntat ferma de transformar, no té la voluntat ferma d'abordar el problema de l'habitatge amb la concurrència que és necessària», ha denunciat la líder de la formació 'morada'.

En aquest punt, Ione Belarra ha incidit en la necessitat de posar una moratòria de llicències a pisos turístics immediata fins a l'any 2028, prohibir la compra d'habitatge als no residents i regular els preus del lloguer davant un PP que està «en rebel·lia contra la Llei d'Habitatge».

«Per tant, bé, crec que una vegada més estam davant d'aquest maquillatge amb el qual el PSOE intenta tapar la seva tranquil·litat amb el PP», ha conclòs.