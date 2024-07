Una propietària de Maó ven ca seva només a residents per a no fomentar l’especulació ni la gentrificació

A causa de l’augment dels tipus d’interès, des de fa dos anys el preu de l’habitatge s’ha disparat: Segons un informe de Fotocasa, a les Balears ha augmentat un 7,2% només en tres mesos fins a situar-se a un màxim històric de 4.254 euros el metre quadrat. Això és un fenomen global, però que afecta especialment aquelles zones amb més pressió poblacional i turística com les Illes. Aquí, un de cada tres habitatges venuts el 2022 va ser a extrangers, i l’especulació i la gentrificació que expulsa els veïnats de ca seva són el pa de cada dia.

Com a resposta, Laia Galceran, una veïnada de Maó que abandona la ciutat per iniciar un projecte personal i ha decidit vendre ca seva, només ho farà a residents. Assegura que a Menorca «moltes persones amb un alt poder adquisitiu hi compren cases» i que aquest procés de gentrificació i especulació immobiliària ha fet créixer fins als niguls el preu dels immobles a l’illa. Per a ella és una qüestió de principis, afirma que «l’habitatge és un dret bàsic» i que aquesta és la seva contribució a la comunitat.