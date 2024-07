Més per Menorca adverteix Dolfo Vilafranca que legalitzar el parc aquàtic de Biniancolla és «fer urbanisme a la carta»

La portaveu de Més per Menorca al Consell Insular, Noemí García, s’ha pronunciat en contra de les intencions del Partit Popular de cercar una via de legalització del parc aquàtic de Biniancolla, a Sant Lluís, a través de modificar el Pla Territorial Insular (PTI).

La líder menorquinista ha expressat la seva preocupació davant les declaracions del portaveu del PP, el conseller Joan Pons Torres, en la darrera tertúlia d’IB3 on va confirmar les intencions de l’equip de govern de promoure una modificació del PTI per tal de legalitzar aquesta infraestructura, anys després que fos construïda de forma irregular en rústic, amb l’argument de la desestacionalització i amb informes tècnics i jurídics desfavorables, com així ha avalat finalment la justícia. García considera que aquesta declaració d’intencions és només el principi d’un «cas d’urbanisme a la carta que el PP vol perpetrar per solucionar un desastre que ells mateixos van cometre». Segons la consellera menorquinista «es tracta d’un altre exemple de gestió ineficaç, com les amnisties urbanístiques o la intenció de permetre el lloguer turístic en rústic, sense tenir en compte ni respectar els límits que té Menorca».

«El PTI és una eina de protecció de la nostra illa, en cap cas s’ha de manejar com una titella per desprotegir el nostre territori i menys encara per provocar més malestar entre els residents» manifesta García. La portaveu dels menorquinistes recorda que «si a dia d’avui comptéssim amb el PTI que sempre ha defensat el PP, a Menorca tindríem 70.000 possibles places turístiques més, en canvi, gràcies al PTI de l’esquerra el creixement ha quedat reduït a màxim 11.000 places turístiques».

La consellera menorquinista demana al president Vilafranca que desmenteixi les declaracions del seu company i exigeix al PP que assumeixi responsabilitats per haver sotmès el Consell Insular en aquest entramat sense sortida, que pot acabar costant milions d’euros de tots els menorquins i menorquines.

«Quin és el preu que hem de pagar els residents per permetre activitats totalment depredadores del territori?» es demana Noemí García. La portaveu de Més per Menorca insisteix que «tornam a tenir l’oportunitat de perseguir un model social i territorial sostenible a Menorca, però el PP prefereix seguir apostant per un model turístic autodestructiu que continua hipotecant el futur de la ciutadania».