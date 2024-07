[VÍDEO] Alerten de la degradació de la platja de s'Algar, a Felanitx

El Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB Mallorca) ha exigit a l'Ajuntament de Felanitx que protegeixi l'entorn natural de la platja de s'Algar, un espai declarat Àrea Natural d'Especial Interès (ANEI) on encara accedeixen vehicles que malmeten l'entorn.

Segons un fil que ha publicat l'entitat a la xarxa social X (antic Twitter), el mes de maig passat el Ple de l'Ajuntament va aprovar la prohibició del trànsit rodat i l'estacionament a la platja de s'Algar, una mesura llargament reivindicada per diversos col·lectius.

No obstant això, el grup ecologista denuncia que encara no s'ha implementat cap acció concreta per fer complir aquesta prohibició. Com a resultat, els vehicles continuen estacionant de manera descontrolada damunt les roques, on es troben espècies vegetals protegides.

(1/3) Demanam urgentment a l’@AjFelanitx que prengui mesures per evitar que l’entorn natural de la platja de S’Algar continuï degradant-se.



El mes de maig, el Ple de l’Ajuntament va aprovar el tancament al trànsit rodat i a l’estacionament en la platja de S’Algar, declarat ANEI. pic.twitter.com/Uf3QBWdzS1 — GOB Mallorca (@GOBMallorca) July 1, 2024