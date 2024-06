Creus que les Illes Balears s'han de deixar de promocionar a les fires turístiques?

El turisme massiu, ara com ara, és una de les principals fonts de malestar social dels ciutadans de les Illes Balears. Les darreres mobilitzacions contra la saturació i en defensa dels residents han deixat clar que, com assegura la plataforma 'Menys turisme, més vida', cal un «canvi de rumb».

Un dels aspectes que les entitats socials reclamen és deixar de promocionar les Illes Balears a les grans fires turístiques. Aquests esdeveniments serveixen com a aparadors de la destinació, però comporten apostar per la massificació i una mercantilització del territori.

En aquest sentit, Llorenç Galmés, president del Consell de Mallorca, ha assegurat que deixar de promocionar l'illa en algunes de les principals fires turístiques. En aquest sentit, es procurarà promocionar el turisme 'sostenible' i «respectuós» amb el medi ambient.

Sigui com vulgui, el malestar no deixa de créixer i, a banda de les mobilitzacions de Mallorca Platja Tour, s'ha convocat una gran manifestació en contra de la massificació per al pròxim 21 de juliol. Una acció que vol dir «basta» al turisme depredador i que vol ser un clam per a repensar el futur sostenible de Mallorca i la resta d'illes.

En aquest sentit, a l'enquesta d'aquesta setmana, dBalears demana als seus lectors si creuen que les Illes Balears s'han de deixar de promocionar a les fires turístiques. Les possibles respostes de l'enquesta són les següents:

-Sí, ja no podem sostenir més saturació.

-No, cal promocionar el turisme sostenible.