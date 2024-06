Ben Amics atorga el Dimoni Rosa a Gabriel Le Senne i el Siurell Rosa al grup Fades

Ben Amics ha celebrat aquest divendres la Gala d'entrega dels Premis Siurell Rosa i Dimoni Rosa al Parc de Ses Estacions de Palma, durant la revetla de l'Orgull LGTBI+ 2024.



El Dimoni Rosa d'enguany ha estat per a Gabriel Le Senne (VOX), president del Parlament, per les seves «constants declaracions i mostres d'intolerància contra les persones LGTBI amb el vistiplau del PP, amb reiterades afirmacions i accions profundament anticonstitucionals».



Per part seva, el Siurell Rosa a estat atorgat al grup Fades, conjunt musical format per Ferran, Vicenç i Àngel, amb l'objectiu de fer gaudir al públic jove amb lletres en català i reivindicació LGTBIQ+. Fades combina pop, house i música urbana. «Elles mateixes es defineixen com a performers i són autoproductores dels seus temes, aportant al panorama musical illenc una proposta única i reivindicativa».



Finalment, la distinció honorífica del Siurell d'Or ha estat concedida a l'IES Albuhaira de Muro per la seva lluita contra l'LGTBI fòbia. Cal recordar que l'entitat de defensa dels drets del col·lectiu LGTBI+ atorga aquests guardons des de l'any 1995.



En aquest sentit, durant l'acte Ben Amics ha volgut reivindicar el llegat de l'entitat, el reconeixement de tantes persones que durant aquests 30 anys ha treballat i ha lluitat per la igualtat, la llibertat i la justícia social, així com ha reivindicat que la lluita pels drets LGTBI ha de continuar perquè «actualment els hereus ideològics del feixisme que ens matava, avui volen intentar condicionar les nostres vides i obligar-nos a donar passes enrere damunt el territori conquerit».