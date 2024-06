Com afecten els canvis d’ús del sòl a les illes europees?

Els canvis d’ús del sòl no afecten de la mateixa manera els territoris peninsulars que les illes, on entren en joc factors com la vulnerabilitat i l’exigència de sostenibilitat. Sota aquesta premissa, la Càtedra de la Insularitat UIB-GOIB ha organitzat un seminari internacional en el qual s’abordarà la transformació dels usos del sòl a les regions insulars i els problemes que se’n deriven per a l’equilibri de territoris limitats.

Factors com la pressió turística, el clima o les mesures de protecció ambiental són objecte prioritari de recerca a les illes europees. Experts i acadèmics d’Itàlia, Portugal, Grècia, Croàcia i l'Estat espanyol posaran en comú les seves investigacions durant una jornada de feina, que tindrà lloc a Sa Riera el 28 de juny, amb el títol 'Reptes i oportunitats en els canvis d’ús del sòl per a les illes europees'.

El seminari permetrà conèixer la pressió turística sobre les illes gregues, els canvis en la cobertura del sòl a l’illa de São Miguel a les Açores, el canvi de vegetació a Sicília, la protecció ambiental a Sardenya, o les conseqüències del canvi d’ús del sòl a les illes croates. Pel que fa a la situació de les Illes Balears, el doctor Maurici Ruiz, professor de Geografia de la UIB i codirector de la càtedra, pronunciarà la ponència titulada 'Dinàmiques de transformació dels usos del sòl a les Illes Balears'.

La inauguració de la jornada serà a càrrec del doctor Víctor Homar, vicerector de Política Científica i Investigació de la UIB, i de la senyora Catalina Barceló, directora general d'Economia i Estadística del Govern de les Illes Balears, que estaran acompanyats pels codirectors de la Càtedra de la Insularitat UIB-GOIB, Joana M. Seguí i Maurici Ruiz. El seminari conclourà amb la taula rodona 'Transformació dels usos i cobertura del sòl a les regions insulars: problemàtiques i solucions', que moderaran els codirectors de la càtedra.

La Càtedra de la Insularitat neix l’any 2023 de la voluntat de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i el Govern de fomentar el desenvolupament d'iniciatives que promoguin la innovació, la formació i la recerca en temàtiques relacionades amb la insularitat. La iniciativa parteix de la necessitat de generar, recopilar i analitzar informació relacionada amb les característiques particulars de la insularitat a les Illes Balears, amb I’objectiu d’informar i orientar de manera transversal les polítiques públiques, promoure'n el desenvolupament sostenible i millorar la qualitat de vida dels habitants.

Més informació sobre el programa del seminari, aquí.