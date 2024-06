Projecció del documental 'Hijas de la Nakba' dins el cicle de solidaritat amb Palestina

L'associació cultural Fent Carrerany i el col·lectiu Blat Xeixa de Maria de la Salut, organitzen aquest divendres 21 de juny a les 20.00 hores al Casal de Cultura, un acte obert a la ciutadania dins el cicle de solidaritat amb el poble palestí, acompanyat d'un berenar solidari i una taquilla inversa oberta a les aportacions voluntàries dels assistents.

Al mateix temps es projectarà el documental 'Hijas de la Nakba', estrenat el setembre de 2019 en al·lusió a la Nakba que significa catàstrofe i que sorgeix entre el 1947 i el 1949 el territori de Palestina que va ser «destruït i usurpat pel colonialisme sionista, que pretenia expulsar i reemplaçar els palestins per instaurar l'Estat d'Israel, fundat el 1948».

Aquest documental vol constituir «un acte de reivindicació de la veu de les dones palestines, així com de l'existència i la resistència del poble palestí, i la denúncia del genocidi que està cometent Israel. Les vuit veus de dones palestines, que recull les dates i els successos més significatius de la colonització del territori palestí del darrer segle, i de quines han participat i han estat presents en totes les formes de lluita i resistència contra l'ocupació. I que s'ha ampliat a dues veus més després del nou episodi de genocidi desfermat per Israel l'octubre del 2023 sobre el poble palestí.

Les seves veus ens parlen de la seva resistència a la colonització de les seves terres, a l'ocupació i a l'apartheid a què Israel sotmet el poble palestí; de com planten cara a un sistema patriarcal el conservadorisme del qual s'enforteix i endureix amb l'ocupació; de com s'enfronten a una mirada occidental, eurocèntrica, plena d'estereotips, que les relega».

Serà un bon moment per conèixer a fons el patiment del poble palestí i la necessitat de reconèixer el Dret internacional a viure en pau i llibertat com a dones submises, com a números o com a víctimes d'un conflicte.