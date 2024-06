El Col·legi Santa Mònica de Palma comunica que aprofitarà el pla del Govern per augmentar l'ensenyament en català

VOX ha aconseguit exactament el contrari del que cercava. El pla de segregar els infants servirà per finançar el reforç d'ensenyament en català. Si més no, a alguns centres com a Santa Mònica. El Col·legi Santa Mònica de Palma ha comunicat oficialment a les famílies que s'ha sumat a l'anomenat 'pla pilot voluntari d'elecció de llengua' del Govern, que cerca promoure la segregació lingüística.

El centre d'ensenyament concertat, fins ara només oferia als alumnes la possibilitat de fer Matemàtiques en castellà, per la qual cosa en sumar-se al pla haurà d'oferir-la també en «l'altra llengua oficial de les Balears».

Actualment, la normativa vigent, estableix que, com a mínim, es faci un 50% de les hores lectives en català, cosa que no ocorre sempre a l'ensenyament concertat i que, històricament, tampoc s'ha controlat exhaustivament per part d'Inspecció Educativa. Així i tot, també hi ha centres concertats que si que aposten pel català com a llengua vehicular.