El Consell de Mallorca anuncia 2.500 inspeccions contra l'activitat turística il·legal en la campanya d'estiu

El Consell de Mallorca ha anunciat que impulsarà aquest estiu «un ambiciós pla d'inspecció amb més de 2.500 actuacions a Mallorca durant aquesta temporada contra tota activitat il·legal en el sector turístic». Es desenvoluparan des del 15 de juny i fins al 15 de novembre amb l'objectiu de lluitar contra l'oferta il·legal i qualsevol altre tipus d'irregularitat que pogués produir-se en l'oferta reglada de l'illa.

Així ho ha anunciat aquest divendres en roda de premsa el conseller de Turisme del Consell de Mallorca, José Marcial Rodríguez Díaz, qui ha detallat que al llarg d'aquests cinc mesos que durarà aquesta campanya, «els inspectors del departament de Turisme tenen previst visitar aproximadament uns 2.500 establiments».

En aquesta línia, Rodríguez ha avançat que d'aquestes 2.500 actuacions, unes 600 (un 24% del total) tindran com a objectiu donar resposta a denúncies i reclamacions, mentre que la resta, les altres 1.900 aniran destinades a controlar l'activitat turística il·legal en tota mena d'establiments.

Concretament, dins d'aquestes aproximadament 1.900 inspeccions, hi haurà 1.500 sortides per a inspeccionar l'oferta il·legal i altres 400 per a comprovar possibles irregularitats en l'oferta legal, com la sobreocupació (80), el turisme d'excessos (168) o la comprovació del 3% del producte local (152).

Amb aquest pla d'inspecció, que concentra el 80% de les actuacions contra l'oferta il·legal, el departament de Turisme del Consell de Mallorca diu que «continuarà la lluita empresa mesos enrere contra l'oferta il·legal» i té com a objectiu «combatre aquesta activitat, sigui del tipus que sigui i operi en el sector que operi, i cerca avançar en l'eliminació de «aquesta oferta que tant pertorba la convivència», ha assegurat Rodríguez.

Resultats del pla

En aquesta línia, Rodríguez ha avançat també alguns resultats obtinguts durant 2024 contra l'oferta il·legal, i ha revelat que fins a maig (últimes dades disponibles) el nombre d'inspeccions totals contra l'oferta il·legal s'ha duplicat respecte a fa un any (953 vs 408).

A més, el nombre d'expedients oberts en habitatges on es realitzaven lloguers il·legalment ha augmentat un 20% de gener a maig de 2024 i respecte als mateixos mesos de 2023.