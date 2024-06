Concentració davant els Jutjats de Manacor per mostrar la solidaritat amb un militant independentista encausat

Suport i solidaritat. La CUP Mallorca i Alerta Solidària ha convocat per al pròxim dimecres, 12 de juny, a les 9.30 hores una concentració davant els Jutjats de Manacor per donar suport a un militant encausat per presumptament fer pintades independentistes a Felanitx.



El militant, tal com va informar dBalears, va ser detingut el desembre per la Guàrdia Civil i ara serà jutjat acusat d'haver realitzat la pintada. «Contra la seva repressió, la nostra solidaritat!», ha assegurat la CUP que insta a tota la militància independentista a participar-hi.



Cal recordar que l'organització antirepressiva de l'Esquerra Independentista Alerta Solidària denuncià el Passat setembre la detenció d'un jove militant independentista mallorquí, membre de la CUP Mallorca.



«La Guàrdia Civil acaba de detenir un company de la CUP de Mallorca a Felanitx! Dissabte va rebre una citació per anar a la caserna, sense precisar ni motius ni res de res i aquest matí, quan s'hi ha presentat li han dit que se'l queden detingut», explicaren.



Per part de la CUP-Crida per Palma exigiren «la immediata posada en llibertat del company detingut per la Guàrdia Civil a Felanitx. El compromís polític amb l'independentisme d'esquerres no és cap delicte!».



Unes hores després, el jove fou alliberat i es va poder saber que tenia relació amb unes pintades que varen aparèixer a Felanitx al novembre en què es llegia 'Puta Espanya' i 'Felanitx per a qui l'habita'. Ara el jove militant de la CUP s'enfronta a un judici.

