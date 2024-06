Entitats d'Eivissa i Formentera uneixen forces per a organitzar protestes en contra de l'actual model turístic

Diverses entitats d'Eivissa i Formentera han unit forces per a organitzar protestes en contra de l'actual model turístic i «les seves nefastes conseqüències». Les entitats volen denunciar que l'actual model de desenvolupament turístic expansiu a tot el territori, basat en un creixement continu, «està provocant un deteriorament en les condicions de vida de la gent, els recursos i l'entorn natural».

Segons les entitats, «els nostres drets fonamentals estan en joc: el dret a l'habitatge, els serveis socials, especialment els sanitaris i l'educació del jovent, tot això mentre els recursos naturals, l'aigua, la mar, platges i espais naturals han esdevingut béns especulatius. Aquest deteriorament afecta tots els residents, però de manera més dramàtica a les persones i col·lectius més vulnerabilitzats».

Segons han defensat les entitats, concebre les nostres illes com a destí turístic per a persones amb alt poder adquisitiu «té conseqüències desproporcionades i negatives». «Lluny de patir les molèsties que afecten els residents treballadors, aquests visitants, que compten amb mansions i iots de luxe, es traslladen en avions privats i helicòpters, tot evitant els problemes de la massificació. Aquest estil de vida, a més, accelera el canvi climàtic i la destrucció de les Pitiüses a un ritme demencial, la qual cosa ha provocat que sorgeixin les veus d'alarma per l'impacte social i ambiental: l'1% més ric emet tants gasos d'efecte hivernacle com el 66% més pobre de la humanitat. Una injustícia ja que, un cop més, les comunitats més vulnerables són les que pateixen i patiran més les conseqüències de la crisi climàtica», ha explicat.

Segons han assegurat les entitats, «si a tots aquests impactes hi sumem la pressió urbanística accelerada sobre tot el nostre territori, la pèrdua de biodiversitat, la degradació i destrucció del nostre entorn en favor d'un creixement econòmic que beneficia només a uns pocs a costa de l'empobriment general, ens veiem abocats a un futur incert i preocupant».

«Especialment preocupant quan constatem com la gentrificació extrema i la 'Marca Ibiza' han portat a una vulneració sistemàtica i crònica del dret a l'habitatge. L'actual model turístic depredador, de la mà dels grans i petits propietaris, immobiliàries i fons voltor, ha reduït dràsticament el parc d'habitatge familiar, tot convertint-lo en turístic, legal o il·legal. Això, entre altres causes, ha provocat una escalada exponencial dels preus dels lloguers tot portant, en conseqüència, a la població resident d'Eivissa i Formentera a una situació dramàtica. Cada cop més famílies s'estan veient forçades a viure indignament amuntegades en habitacions individuals, a mudar-se a caravanes, cotxes i tendes de campanya o, directament, a abandonar les illes, la qual cosa suposa un greu empobriment de la població local i, a llarg termini, una substitució d'aquesta per altra de major nivell adquisitiu. Tot això davant la mirada passiva de les institucions que no han activat cap ni un dels mecanismes existents per a posar remei a aquesta situació», han assegurat les entitats.

«Una situació que té una incidència especial en les persones més invulnerabilitzades: famílies monomarentals o migrants. De fet, els desnonaments en cas de famílies monomarentals és molt superior a la resta de segments socials. La crisi d'habitatge que es viu a Eivissa i Formentera, a més, és un dels principals factors que reté a moltes dones en relacions d'abús i violència. Si sumem a aquesta situació la bretxa de gènere en els salaris i en les pensions, la injustícia inherent al nostre sistema econòmic perjudica les dones com a principals sostenidores de les cures», han dit des de les entitats. «I encara més: la precarietat provocada pel model actual s'estén a la salut mental dels infants i joves que sovint han de passar llargues jornades laborals separades d'ambdós pares durant la temporada turística, propiciant una major vulnerabilitat i fragilitat en les seves relacions d'afecte», han afegit.

Així, des de les entitats han assegurat que «totes aquestes dades i preocupacions són les que han motivat a diferents moviments socials d'Eivissa i Formentera a unir-nos per un full de ruta encaminat a un necessari decreixement. Estem començant a elaborar una agenda conjunta d'accions de denúncia i una crida a la mobilització. Necessitam encarar un diàleg sobre el nostre model econòmic i social i redefinir les nostres prioritats en pro del bé comú i del bon viure».

Les entitats que formem part d'aquesta iniciativa són:

Som Energia Eivissa

Eivissa Es Planta

Kesti Klab

Taller de músicas

Institut d'Estudis Eivissencs

Gen-Gob Eivissa

Amics de la Terra

Sindicato de Inquilinas d'Eivissa

Emprendada Feminista

Dones Progresistes d'Eivissa

Associació Nybia Eivissa

Plataforma Pensionista Pitiusa

La Utòpica

Extinction Rebellion Ibiza

Associació de Festes de Santa Maria

Festival Qué Celeste Formentera