La plataforma Menys Turisme, Més Vida farà una «acció continuada» i prepara una gran mobilització per a 21 o 28 de juliol

La plataforma Menys Turisme, Més Vida ha plantejat organitzar un «degoteig» d'accions a Mallorca per a «encalentir motors» de cara a la mobilització conjunta que es farà a totes les illes amb l'objectiu aconseguir una «transformació de fons».

Aquesta ha estat una de les conclusions de la segona assemblea oberta de la plataforma que es va celebrar aquest passat dijous a Manacor, on es va presentar una proposta d'estructura organitzativa per a dur a terme aquesta «acció continuada», segons ha indicat la plataforma.

L'assemblea també ha servit per constituir els diferents grups de feina, com els de suport jurídic, comunicació, propostes polítiques i coordinació de la següent convocatòria que tenen prevista per a finals de juliol. Les dates que varen tenir major suport dels participants varen ser el 21 i el 28 de juliol, encara que la plataforma pretén acordar la protesta amb altres organitzacions de la resta d'illes.

A més, es varen crear les assemblees locals de Santa Maria, Sineu i Palma, que tendran capacitat pròpia organitzativa per a dur a terme aquest tipus d'accions.

Entre les problemàtiques que pretén abordar la protesta han destacat l'accés a l'habitatge, que afecta els treballadors vinculats, directament o indirectament amb el turisme, però també els joves, majors o migrants.

D'igual manera, també tractaran de visibilitzar la «precarització laboral, la degradació territorial, la pèrdua de la llengua i cultura pròpies, la pèrdua de sòl per als pagesos o la invasió dels espais públics, ja que tot es veu travessat per aquest excés i és necessari posar límits».