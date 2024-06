Margalida Solivellas: «He enyorat tenir el micro i gravar una crònica quan varen trobar les restes d’Aurora Picornell»

El Teatre de Manacor ha estat testimoni aquest dijous vespre de l'emoció i el reconeixement a la trajectòria professional de Margalida Solivellas i Lladó (Selva, 15 de setembre de 1957). La periodista mallorquina Margalida Solivellas ha estat la cara i la veu de TV3 a les Illes Balears durant 36 anys i va ser elegida el mes de març pel Ple de l’Escola Municipal de Mallorquí de l’Ajuntament de Manacor, a proposta del claustre del professorat, per rebre el Reconeixement de Mèrits 2024 per la seva contribució a la defensa de la llengua catalana a l’àmbit dels mitjans de comunicació i per ser un referent lingüístic, un model del català de les Illes.

Margalida Solivellas ha rebut el guardó del Reconeixement de Mèrits, una escultura dissenyada per l'artista Llorenç Ginard, de la mà del batle de Manacor, Miquel Oliver. Minuts abans, el periodista Antoni Riera Vives, en la seva tasca com a padrí de l'homenatjada, ha enumerat els mèrits pels quals Solivellas mereixia rebre el Reconeixement, entre els que ha apuntat precisament l'ús de l'estàndard «impecable».

La unitat de la llengua i l’ús de l’estàndard oral com a signe de normalitat i de fortalesa han estat, de fet, una de les qüestions que l’excorresponsal de TV3 ha reivindicat en el seu discurs. «Darrerament s'ha posat de moda a certs àmbits de la societat començar a marcar diferències i a qüestionar el model de l'idioma, sobretot en escenaris de formalitat, siguin actes públics o mitjans de comunicació. Vos vull dir, per la meva experiència, que durant 36 anys a més o menys encerts, he sortit parlant als informatius de TV3 usant el català estàndard, la llengua formal i tenc la convicció que els qui m'escoltaven des del Principat no varen dubtar que qui sentien era mallorquina. Emprem tots els accents, tots sense exclusió, però no perdem de vista qui són els primers interessats a fragmentar, dividir i posar en qüestió la unitat de la llengua», ha expressat Solivellas en el seu discurs.

Durant la seva intervenció, Solivellas ha explicat també com l'exercici del periodisme li ha permès de tenir accés a persones i situacions excepcionals, esdevenint-ne testimoni privilegiada. En aquest sentit, ha enumerat alguns dels referents a qui ha pogut entrevistar -Guillem d'Efak, Maria Antònia Oliver, Antònia Vicens, Biel Majoral o Aina Moll- de qui ha dit que «seria d'una ceguesa injustificable, quan has tengut l'oportunitat de tenir al teu abast tants i tants referents, de no haver après encara que sigui un trosset de la seva lliçó».

«D’aquí a pocs mesos farà dos anys que m’he jubilat i només un dia he enyorat tenir el micro i gravar una crònica: quan vaig llegir que havien trobat les restes d’Aurora Picornell i les altres companyes al cementiri de Son Coletes», ha afegit visiblement emocionada i amb la veu trencada, la periodista de Selva.

El batle de Manacor, Miquel Oliver, durant la seva intervenció ha reivindicat la necessitat de tenir més mitjans de comunicació en català, alhora que ha reconegut la gran contribució de la periodista Margalida Solivellas a la societat de les Illes Balears. «Durant els anys 80, 90 i fins ben entrats els 2000, TV3 va esdevenir la referència per a moltes persones i famílies catalanoparlants de Mallorca i de totes les Illes que volien informar-se i entretenir-se en català. TV3 va ser la taula de salvació d'una societat que volia ser normal. A Mallorca, la valentia del Col·lectiu Voltor ens va permetre obrir una finestra al món en català. I varen ser les cròniques de na Margalida Solivellas, les seves entrevistes, notícies i reportatges el que ens varen fer la doble funció de fer-nos arribar la informació del que passava a ca nostra i també la d'explicar a la resta dels Països Catalans què hi passava a les Illes Balears». En aquest sentit, Oliver ha apuntat que una de les «grandíssimes aportacions que ha fet na Margalida Solivellas al llarg de la seva trajectòria professional és la de reflectir i promoure la diversitat cultural dins de la comunitat catalanoparlant. És a dir: mostrar diferents aspectes d'una mateixa cultura».

L’acte d’entrega del Reconeixement de Mèrits 2024 ha arrencat amb una píndola teatralitzada sobre la trajectòria i la vida de Margalida Solivellas, amb la música i l’admiració pels Beatles com a fil conductor. L’actriu Marina Nicolau i el músic Roger Pistola han posat la part més íntima a la cerimònia, que també ha comptat amb el testimoni audiovisual de periodistes d’arreu dels territoris de parla catalana, com ara Toni Cruanyes, la corresponsal de TV3 al País Valencià Pepa Ferrer, el periodista eivissenc Toni Escandell, la periodista mallorquina Neus Albis, la periodista formenterenca Aina Mayans, la corresponsal de TV3 a la Vall d’Aran Jovita Ané o el periodista menorquí Josep Bagur.