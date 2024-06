Societat de Ciències Aranzadi, EAPN-Illes Balears i Abdón Prats entre els distingits amb la Medalla d'Honor i Gratitud de l'Illa de Mallorca

El Consell de Mallorca ha fet públic el llistat de persones i entitats distingides amb les medalles d'Honor i Gratitud de l'Illa de Mallorca.

Les medalles d'Honor i Gratitud de l'Illa de Mallorca s'atorgaran a l'escultora mallorquina Remigia Caubet; al futbolista Abdón Prats Bastidas; a les entitats Societat de Ciències Aranzadi i EAPN-Illes Balears, i al taller familiar Ca Mandò Bet dels Siurells.

Medalla d'Honor i Gratitud de l'Illa de Mallorca

Abdón Prats Bastidas

Reconegut jugador mallorquí del Reial Club Mallorca, per la seva destacada trajectòria, una peça clau en l'èxit de l'equip en la temporada 2023-2024, inclòs el seu lloc com a subcampions de la Copa del Rei enguany.



Ca Madò Bet dels Siurells

El taller de siurells més antic i amb tradició de Mallorca. Que s'ha mantingut obert durant tres generacions per les dones d'una mateixa família. Fa més de cent anys, Elisabet Amengual, coneguda com a 'Madò Bet' va començar a fer siurells a l'olleria de la seva família.



EAPN-Illes Balears

Pel seu 20è aniversari a nivell estatal, la xarxa d'ONG compromeses amb l'erradicació de la pobresa i l'exclusió, que defensa els drets de les persones més vulnerables en la nostra comunitat des de 2005.



Festival de música de Pollença

El festival, reconegut acte cultural de Mallorca, és un escenari de renom internacional des de 1961, que acull els intèrprets il·lustres. Durant sis dècades ha comptat amb diversitat musical i ha aconseguit un prestigi durador com a testimoniatge artístic.



Remigia Caubet (1919–1997)

Va ser una escultora mallorquina que va destacar per la seva trajectòria pionera i la seva contribució fonamental en l'art contemporani de l'illa. El 1978, Remigia Caubet va trencar barreres en convertir-se en la primera dona de Palma en ingressar en la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Sebastià. La seva obra, caracteritzada per un estil figuratiu realista i una gran sensibilitat cap a la figura humana, la va convertir en una referent indiscutible de l'escultura mallorquina del segle xx.



Societat de Ciències Aranzadi

La societat té 200 associats, 150 investigadors de diferents disciplines científiques, que faciliten la conservació i valoració del patrimoni científic, històric i cultural. Des de 2000, han intervingut en processos d'exhumació de les fosses comunes i l'anàlisi de restes.