Comença el judici contra l'exbatle de Felanitx per falsejar un concurs de platges

El judici contra l'exbatle de Felanitx Gabriel Tauler (PP) i sis acusats més per, presumptament, falsejar un concurs de platges comença aquest dimecres i ocuparà, previsiblement, tot el mes.

Cal recordar que la secció segona de l'Audiència Provincial de Palma va celebrar a l'abril la vista prèvia, sense arribar a un acord entre les parts.

L'exprimer edil s'enfronta a una pena de dos anys de presó i 20 anys d'inhabilitació per a exercir un càrrec públic, per presumptament falsejar un concurs públic de platges.

L'escrit del fiscal es remunta al 2013 i al 2014, anys en què Tauler i el llavors regidor de platges, Juan Ramón Vidal, es varen concertar amb l'administrador de l'empresa Marportunbeach Mallorca, també acusat, per a assegurar, segons el Ministeri Públic, que obtingués la concessió per a gestionar i explotar part de les platges del municipi.

Aquestes concessions expiraven el 2013, i per això el fiscal interpreta que tant el batle com el regidor varen articular un procediment per a assegurar que l'adjudicació fos a favor de l'empresari anteriorment esmentat.

Per això, varen contactar amb una persona propera a l'empresa perquè dissenyés les bases del concurs, afavorint aquesta societat; varen anticipar a l'empresari els criteris del concurs «molt abans» de la publicació per a donar-li avantatge; varen reduir al màxim i il·legalment el temps de presentació d'ofertes, i varen utilitzar una valoració irregular i amb intervenció de tercers que possibilités a Marportunbeach Mallorca adjudicar-se el lot de més importància, segons apunta el Ministeri Públic al seu escrit.

En totes aquestes gestions varen estar involucrats els quatre processats restants, ja fos cooperant a la normativa, intervenint en la redacció de plecs, signant com a pròpies valoracions no realitzades o, fins i tot, estavellant de manera intencionada un cotxe contra un establiment, propietat d'una altra empresa licitant al concurs, per a coaccionar-lo.

El fiscal relata que el batle i el regidor varen contractar verbalment una persona aliena a l'Ajuntament perquè redactés els plecs per a afavorir la mercantil de l'empresari acusat.

D'aquesta manera, el fals contractat va modificar lots de licitació, va allargar la durada del contracte o va establir com a exigències requisits que fins aleshores no s'havien contemplat, entre altres canvis.

Després, l'home contractat verbalment va presentar al Consistori un pressupost per l'assistència tècnica per a la redacció dels plecs tècnics d'explotació de serveis temporals de platges per 2.400 euros, tot i que després va aplicar un descompte del 65%. Més tard, va presentar la factura al secretari de l'Ajuntament, també processat en aquesta causa, que va conformar i possibilitar-ne el pagament.

D'altra banda, la Fiscalia sosté que el regidor va proporcionar la informació sobre aquests requisits a l'empresari, permetent així que tingués més temps per preparar una oferta i que acabés demanant, presumptament, quatre projectes de dotació de serveis per a les diferents platges i adquirir remolcs i vehicles.

Pocs dies abans de la publicació oficial del concurs, el regidor va entregar els plecs a una altra persona «per disfressar el tracte a favor» que donava a l'empresari acusat, segons el fiscal.

Atenent l'escrit, el Ministeri Públic també esmenta altres presumptes irregularitats en el marc d'aquesta concessió, com ara permetre que l'administrador d'una altra empresa presentés la seva oferta en un sobre amb un segell de Marportunbeach, ignorant aquesta evidència de possible vinculació entre les dues empreses.

Així mateix, l'acusació relata que un enginyer municipal, sisè encausat, sense haver participat en el procés, va signar un informe per a donar aparença de validesa del procediment.

Respecte al setè acusat, treballador de l'empresa Marportunbeach Mallorca, Fiscalia apunta que va ser qui va estavellar un cotxe de manera intencionada contra una altra empresa que també havia licitat al concurs.