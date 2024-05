Mallorca per la Pau: «El memoràndum de bilateralitat amb Ucraïna empeny Espanya a una guerra directa amb Rússia»

La nova plataforma Mallorca per la Pau ha denunciat, aquest dimecres, que el memoràndum de bilateralitat amb Ucraïna empeny l'Estat espanyol a una guerra directa amb Rússia i «furta la sobirania nacional al Congrés».

«Aquests darrers dies, a Europa, som testimonis d’un escandalosa i ràpida escalada cap a un conflicte directe de l’OTAN amb Rússia. En aquest context, denunciam que el Govern d’Espanya ha signat un acord de seguretat sense el vist-i-plau del Congrés que implica la donació a Ucraïna de més de 1.130 milions d’euros en armes», expliquen des de la Plataforma.

Els pacifistes consideren que «aquest fet ens fa participar directament en el conflicte, a més de sotmetre'ns als designis d’un Grup de Contacte de l’OTAN per a Ucraïna, del qual en formam part subordinada».

També denuncien «aquest tractat, camuflat sota un 'memoràndum d’enteniment' per part de burlar la necessària aprovació del Congrés dels Diputats, també garanteix l’ajuda d’Espanya a Ucraïna 'durant tot el temps que sigui necessari' i impulsa l’entrada de Kíev a l’OTAN».

També expliquen que «aquesta mena d’acords de bilateralitat amb Ucraïna ja han estat signats per Bèlgica, Alemanya, França, Dinamarca, Canadà, Itàlia, Països Baixos, Finlàndia, Letònia i Portugal».

D’altra banda, Mallorca per la Pau denuncia públicament la «suspensió per part d’Espanya de l’aplicació del Tractat sobre forces armades convencionals, clau de volta de la pau europea des de 1990, en una clara vulneració de la Constitució Espanyola».

Igualment, Mallorca per la Pau lamenta «el paper del cap de l’Estat en la cimera d’aquesta setmana en entendre que les seves paraules contribueixen a generar un clima de guerra amb Rússia» i afegeixen que «això no és aliè a la declaració del secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, que afirma que les armes occidentals podran usar-se per atacar directament territori rus».

«El Govern i l’Estat Espanyol, per tant, segueixen el camí de guerra que alguns socis ja han obert formalment. Aquesta setmana, França ha enviat instructors per entrenar personal militar a Ucraïna. Ja s’han produït, amb la indispensable ajuda de l’OTAN, atacs directes a territori rus. L’atac d’aquests dies a Amavir, instal·lació que forma part del sistema d’alerta nuclear de Rússia, obre la porta a una escalada nuclear sense precedents» diuen els pacifistes.

Mallorca per la Pau avisa que «aquestes accions descontrolades ens estan portant cap a una inevitable escalada bèl·lica que pot generar un conflicte armat fora precedents». Per això, exigeixen «un alto el foc per tal de poder arribar a unes negociacions de pau».