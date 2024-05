[VÍDEO] L'Acampada per Palestina a la UIB convoca una acció urgent per a aquest dimecres

Aquest dimecres, 29 de maig, a les 14 hores, l'Acampada per Palestina a la UIB ha convocat una acció urgent davant «l'equidistància i les mentides del rector i la barbàrie dels darrers bombardejos a Rafah».

Ho fa després del Consell de Govern extraordinari celebrat a la UIB, sobre el qual ha emès una contrarèplica que reproduïm a continuació:

«Ahir se celebrà un Consell de Govern extraordinari a la UIB dedicat a les reivindicacions que, des de fa 2 setmanes, l’acampada per Palestina ha posat al centre de la vida al campus. Fins al moment, el rector Jaume Carot havia evitat reunir-se en peu d’igualtat amb nosaltres per abordar les nostres demandes, dirigides a trencar la complicitat de la UIB amb un genocidi que ha acabat amb més de 40.000 persones en 8 mesos. Tot i que no se’ns havia convidat, exigírem davant les portes de la reunió que s’escoltàs la nostra veu. El rector, que mentí contra els estatus universitaris i negà que poguéssim ser a la reunió, finalment hagué d’acceptar que alguns membres de l’assemblea s’adrecessin al Consell. En acabar d’exposar les nostres demanes i abans de fer-nos fora de la sessió, es dedicà a reiterar un posicionament equidistant envers el genocidi i va negar les agressions físiques que han patit companys de l’acampada a mans de feixistes, gràficament documentades a la premsa. Després del Consell, convocà una roda de premsa en què menystingué l’acampada i tergiversà el seu motiu d’existència fins al punt que ens vérem obligats a interrompre les seves mentides, obtenint per resposta xuleria i la mateixa infantilització amb què ens ha tractat des de l’inici de la protesta al campus.

Dit això, aclarim que la declaració que surt del Consell de Govern de la UIB es manté en l’equidistància dels comunicats anteriors. La intenció de revisar els mecanismes de contractació d’empreses, l’assenyalament que és necessari investigar les denúncies de genocidi que ha rebut el Tribunal Internacional o la promesa abstracta d’obrir línies d’ajuda a estudiants palestins no fan que la UIB deixi de ser còmplice amb el genocidi. Les mentides i equidistàncies calculades que suren entre tanta paraula grandiloqüent no amaguen que:

- Si bé la UIB esmenta que es troba a l’espera d’investigacions de Nacions Unides que determinin que es tracta d’un genocidi, no hi ha rastre de condemna explícita de la barbàrie sionista en termes de neteja ètnica i genocidi que colpeja la terra palestina des de fa més de 75 anys, com han assenyalat relators de l’ONU i han recollit a les seves declaracions institucions públiques com la Universitat del País Basc. Per tant, exigim a la UIB (i a tot el món universitari) que té l'obligació moral de condemnar públicament el genocidi per exercir pressió perquè l’Estat d'Israel deixi d’assassinar impunement.

- El Rectorat nega l’existència de convenis o acords amb entitats acadèmiques i/o econòmiques israelianes, cosa totalment falsa i insuficient. Primer, no tenim garantia que la UIB no participi en projectes de recerca finançats per la UE que inclouen universitats israelianes. Tal i com ha fet la Universitat de Barcelona, exigim a la UIB que revisi tots els seus projectes i convenis, també els finançats amb fons de la UE, i bloquegi els que incorporen centres israelians. En segon lloc, tot manipulant una de les reivindicacions de l’acampada per Palestina, la UIB conclou que no té relacions econòmiques amb cap empresa israeliana. Però el que nosaltres exigim realment va molt més enllà: desinversió en totes les empreses que financen el genocidi, entre les quals destaca el Banc Santander, estretament vinculat a la UIB (oficines, càtedres, contractes d’investigació, etc.).

- Encara que el rector reiteri que defensa valors de pau i respecte mutu, en roda de premsa ha assenyalat que les activitats que s’organitzen al campus amb presència de l’Exèrcit són compatibles amb la promoció de models de resolució pacífica de conflictes. Nosaltres, al contrari, creim que la presència de l’Exèrcit a la Universitat contribueix a la naturalització de la cultura militar i dels interessos imperialistes, fenòmens a la base del genocidi sionista i també de la normalització de conductes agressives i feixistes que, com hem pogut experimentar des de l’acampada, campen lliurement pel campus.

- El Rectorat diu que garanteix i promourà el dret a la llibertat d’expressió, però alhora ha minimitzat els atacs feixistes d’un estudiant de la UIB a un membre de l’acampada i, des del primer dia, ens ha criminalitzat acusant-nos de difondre discursos d’odi pel fet de criticar el sionisme com a ideologia que fonamenta el genocidi en curs a Palestina. A més, ha intentat desmerèixer la nostra protesta atribuint-nos actes vandàlics sense proves. Li recordam que les dinàmiques i les activitats formatives de l’acampada promouen una universitat més participativa, crítica i solidària. Volem denunciar que el rectorat ha posat pals a les rodes perquè la videoconferència programada per demà dimecres 29 a l’Edifici Ramon Llull amb un militant comunista palestí, Fayez Badawi, es dugui a terme.

Ens decep que, com ha dit a la premsa, el rector conclogui que no anirà més enllà de les mesures que surten del Consell de Govern. I encara més, que menyspreï la nostra acció de protesta amb frases paternalistes com que ens dediquem a "fer donacions a ONGs". Altres universitats, com la UB, han exigit públicament a les institucions autonòmiques i de l’Estat el tall de totes les relacions amb Israel.

Si la UIB no s’hi compromet no és perquè no tengui capacitats, sinó perquè s’ha decantat pel bàndol de l’equidistància; és a dir, per la complicitat amb el genocidi. Si bé la resolució del Consell de Govern no dona resposta a cap de les nostres reivindicacions, encara esperam que el rector aparegui aviat a alguna de les assemblees obertes que feim diàriament en el marc de l’acampada per Palestina si no vol que el menyspreu pel qual ha optat en lloc del diàleg li escapi de les mans i es converteixi en un conflicte major. Perquè cada dia que passa més membres de la comunitat universitària i de la societat mallorquina són conscients del model universitari autocràtic, paternalista i equidistant que guia a l’actual Rectorat. Són els mateixos que entenen que, també a la UIB, és imperatiu assenyalar el genocidi pel seu nom i tallar qualsevol complicitat institucional amb l’Estat d’Israel i el sionisme.

RECTORAT, PROU COMPLICITAT!»