El GOB destaca la riquesa ambiental de la zona afectada per l'incendi a s'Albufera i assenyala que probablement ha estat causat

Aquest matí s'ha detectat un incendi que ha arrasat una àmplia zona de s'Albufera, concretament una àrea coberta per canyet que limita amb parcel·les de conreu de Muro. Segons les primeres informacions, el foc sembla haver-se originat durant la matinada a la zona del Pont de Son Carbonell. Aquesta àrea perifèrica del parc és coneguda per l'ús incontrolat que se'n fa i la vigilància és complicada i, en tot cas, insuficient.

Segons ha informat el GOB, la superfície afectada és de gran valor ambiental, ja que l'hàbitat de canyet és una de les formacions més amenaçades per la salinització a s'Albufera. La zona específica afectada es mantenia en bon estat gràcies a la Síquia dels Polls, que aporta aigua des de la Font de Son Sant Joan, mantenint així un nivell de salinització relativament baix que permetia la supervivència del canyet.

Des de la formació ecologista asseguren que la destrucció de la coberta vegetal ha tingut un impacte devastador per a la fauna local, afectant moltes espècies animals que es refugien i reprodueixen en aquesta zona en aquesta època de l'any. Entre les espècies més afectades es troben l'hortolà de canyet (Emberiza schoeniclus witherby), amenaçat d'extinció a nivell estatal, l'arpella (Circus aeruginosus) i la boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon), catalogades com en perill i vulnerables respectivament al Llibre Vermell dels vertebrats amenaçats de les Balears.

Si, com tot sembla indicar, es tracta d'un incendi provocat o fruit d'una imprudència, instam a la Conselleria d'Agricultura a dedicar tots els esforços necessaris per determinar l'autoria i emprendre les accions legals pertinents per evitar que fets com aquest es repeteixin en el futur.