STEI: «La proposta del Pla Pilot no té cap raó de ser; només és una cessió als xantatges de l’extrema dreta»

L’STEI Intersindical reclama a la Conselleria d’Educació i Universitats que retiri el Pla Pilot de segregació lingüística davant la nul·la demanda que ha tengut per part dels centres públics i l’escassa demanda dels privats concertats. «Un cop més es posa de manifest que és inadmissible que es destinin 60 milions d’euros a una proposta que, en cap cas, és una demanda de la comunitat educativa de les Illes», ha assenyalat el sindicat.

Com recollí l’enquesta de l’STEI Intersindical i recorda ara, «no hi ha cap mena de conflicte lingüístic, els centres educatius confien en la bona tasca dels projectes lingüístics i la proposta del Pla Pilot no té cap raó de ser; només la cessió als xantatges de l’extrema dreta».

El sindicat exigeix que els milions d’euros previstos per a aquest despropòsit pedagògic es destinin a qüestions com la reducció de les ràtios, la climatització dels espais escolars i altres punts pendents de l’Acord de millora per tal de fer front a les necessitats dels centres educatius.