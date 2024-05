La UIB reafirma el seu compromís amb la pau i els drets humans a Palestina

El Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears, reunit en sessió extraordinària aquest dilluns, dia 27 de maig de 2024, arran dels fets ocorreguts al campus les darreres setmanes, ha manifestat «la seva profunda preocupació per la tragèdia que es viu a Gaza». A través dels seus comunicats i notes informatives dels dies 13 d’octubre de 2023, 21 de febrer i 14 de maig de 2024, així com amb la seva adhesió als de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) dels dies 16 d’octubre de 2023, 9 i 16 de maig de 2024, la UIB ha expressat i reafirmat el seu compromís amb la pau, la convivència, la justícia, la defensa del dret internacional humanitari, així com amb els drets humans i els valors democràtics. «Condemnam fermament qualsevol guerra o acte terrorista», afirmen.

El Consell de Govern de la UIB reitera les peticions fetes en els comunicats anteriors:

Demana el cessament immediat i definitiu de les operacions militars de l'exèrcit israelià, així com de qualsevol acció de caràcter terrorista, i l'alliberament de les persones segrestades per Hamàs.

Insta el Govern de l'Estat d'Israel a respectar el dret internacional i permetre l'entrada a Gaza de tota l'ajuda humanitària necessària per atendre l'emergència de la seva població civil.

Reclama que les instàncies internacionals adoptin les mesures corresponents per facilitar la reconstrucció i recuperació del territori palestí al més aviat possible.

Exhorta la comunitat internacional, especialment les institucions de la Unió Europea i els seus Estats membre, a treballar amb l'objectiu de generar les condicions polítiques necessàries per aturar la confrontació bèl·lica, evitar l'escalada del conflicte, donar una resposta ràpida a les seves conseqüències humanes i materials, i promoure un escenari futur de pau i concòrdia entre les persones i els pobles.

Les darreres setmanes, els atacs de l’exèrcit israelià han continuat i s’han intensificat els bombardejos a Rafah, on més d'un milió de palestins s'havien refugiat a causa de les ordres d'evacuació del govern de l’Estat d’Israel, augmentant el nombre de víctimes civils, incloent-hi molts infants. La comunitat universitària palestina no ha estat una excepció a aquesta barbàrie i és víctima també dels atacs indiscriminats a estudiants i personal universitari. Totes les universitats de Gaza han estat destruïdes, així com gran part del sistema educatiu, vulnerant així el dret humà fonamental a l'educació. A Cisjordània, molts universitaris no poden assistir normalment a les classes a causa dels problemes de mobilitat imposats per l’Estat d’Israel a tota la zona, així com per les dificultats econòmiques derivades de la situació.



Davant d'aquest panorama, la Universitat de les Illes Balears, en el marc de les seves competències, atribucions i possibilitats, es compromet a:

Continuar exigint el final del conflicte en els termes que dictaminin la Cort Internacional de Justícia i el Tribunal Penal Internacional. Sobre la base de l’ordre del Tribunal Internacional de la Haia del 24 de maig de 2024, la UIB demana que l'Estat d'Israel acati el mandat de cessar l’ofensiva militar immediatament, mantenir obert el pas de Rafah perquè hi pugui accedir l'assistència humanitària, i prendre mesures efectives perquè les comissions d'investigació enviades per les Nacions Unides puguin arribar a Gaza per investigar les denúncies de genocidi. La UIB actualment no manté contractes, convenis ni acords marc amb universitats, empreses o altres entitats israelianes. Es compromet a no establir relacions comercials o acadèmiques amb aquelles entitats que no respectin els drets humans, el dret internacional o les resolucions de les Nacions Unides sobre la situació de Palestina fins que la pau no s’estableixi a tots els territoris palestins i fins que no es garanteixin els drets humans. Constituir un grup de treball d’experts que elabori un informe sobre la incorporació, dins del marge que permet la Llei de contractes del sector públic a la qual està subjecta la UIB, de mesures per a la contractació ètica que afavoreixin l'establiment de relacions amb empreses compromeses amb la pau, els drets humans i la sostenibilitat, i que pugui servir com a base per a una guia similar a la Guía de buenas prácticas para la contratación ética de servicios y bienes, que promueva la sostenibilidad, de la Universitat de Burgos, la Guía básica para la gestión de los recursos, contractación de servicios y compra de suministros de manera sostenible y ética, de la Universitat de Córdoba, i la Guía de contratos y compras públicas responsables, de la Universitat de Cantàbria. Establir vies de finançament per a programes d'acollida d'estudiants, personal tècnic i d’administració, i personal acadèmic de les universitats palestines. Continuar potenciant els programes de cooperació i mobilitat que contribueixin a la recuperació de centres i programes d'ensenyament universitari palestins. Crear un nou portal a internet, inspirat en exemples de referència internacional com el de la Universitat de Ginebra, que permeti millorar la transparència, el seguiment i la garantia d’acompliment dels principis ètics en totes les col·laboracions internacionals. De conformitat amb la Constitució espanyola i les seves normes de convivència (Acord normatiu 14886), la Universitat de les Illes Balears continuarà garantint el dret fonamental de la llibertat d'expressió mitjançant l'elaboració, per part de la comunitat universitària i sota l'assessorament d'experts, d'unes directrius clares que promoguin i protegeixin la llibertat d'expressió. Aquestes directrius han de detallar els drets i responsabilitats dels membres de la comunitat universitària, i han de ser renovables periòdicament per assegurar-ne l’efectivitat i l’adaptació a futurs desafiaments i contextos. A més, han de servir per organitzar programes de formació sobre com exercir i respectar la llibertat d'expressió, i sobre com gestionar el discurs en l'àmbit acadèmic. En cap cas, la llibertat d’expressió no podrà emparar cap acte vandàlic o violent que atempti contra la integritat de les persones o instal·lacions de la UIB. Impulsar la col·laboració amb ONG i altres entitats vinculades a la defensa de la llibertat d'expressió, els drets humans i la cultura de la pau. Fomentar la investigació acadèmica sobre la pau i la resolució dels conflictes, donant suport a projectes de recerca que contribueixin a un millor enteniment de les causes de la violència i les estratègies per promoure la pau. Continuar organitzant conferències i altres activitats culturals, adreçades tant a la comunitat universitària com a la societat en general, per difondre la història de la regió de l'antiga Palestina fins a l’actualitat, així com d’altres conflictes al món.

Amb aquestes mesures, la UIB reafirma el seu compromís amb la pau, els drets humans, el dret internacional i la solució dialogada als conflictes. Aquestes accions reflecteixen la voluntat ferma i decidida de la institució de defensar els valors fonamentals que sustenten la convivència pacífica i el respecte mutu, així com de ser un far de dignitat i un agent actiu en la construcció d'un futur millor per a tothom.