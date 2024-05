[MANIFEST] Banc de Temps de Sencelles: «Hem de lluitar per les nostres llars, per les nostres famílies i per la nostra dignitat»

La protesta contra la massificació turística i per un habitatge digne ha estat tot un èxit. Milers de persones, més de 10.000 segons la Policia espanyola, s'han manifestat amb el lema 'Mallorca no es ven' per exigir mesures efectives contra la crisi social provocada pel monocultiu turístic.



La protesta ha acabat amb la lectura d'un manifest reivindicatiu del Banc de Temps de Sencelles, organitzadors de la manifestació, en el qual exigeixen diverses mesures per aturar la massificació turística. «Aquesta terra ha de ser un lloc on els nostres fills i filles puguin créixer amb seguretat i dignitat, amb un turisme controlat que no condicioni tota la nostra vida», han assenyalat.



Per això exigeixen les següents mesures:



1. Declarar l'emergència de l'habitatge a les Illes Balears perquè es prenguin mesures d'urgència a favor del dret a tenir una casa.



2. Reconèixer que les illes són una zona tibada per a regular el preu del lloguer.



3. Realitzar una moratòria de lloguer turístic.



4. Donar garanties a inquilins i arrendataris, i ajudes per a la rehabilitació d'habitatges.



5. Aconseguir el reallotjament de les persones desnonades en a causa de la impossibilitat de pagar el lloguer, com ja preveu la llei.



6. Limitar la compra d'habitatges de persones que no tinguin un mínim de residència de cinc anys.



7. Limitar la compra d'habitatges a les grans fortunes.



«Aquestes demandes són essencials per a assegurar que les Illes Balears continuïn sent un lloc viu, divers i acollidor. Hem de lluitar per les nostres llars, per les nostres famílies i per la nostra dignitat», han assegurat en el manifest.