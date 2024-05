La UIB condemna els atacs a l'Acampada per Palestina: «La UIB és i ha de ser un espai de lliure expressió»

«La UIB és i ha de ser un espai de lliure expressió, des del respecte als valors institucionals acordats per Consell de Govern». Així s'han expressat des de la Universitat de les Illes Balears després que l'Acampada per Palestina fes públics les agressions i amenaces que rep des de fa dies al Campus per part de neonazis.

«Condemnam rotundament qualsevol missatge d’intolerància o actuació guiada per la intolerància en particular, les amenaces i agressions denunciades pels acampats des de dijous passat al campus de la UIB», apunta la Universitat.

«Hem rebut la visita d’exaltats que han vengut a rebentar la nostra reivindicació pacífica amb agressions físiques i amenaces. Són neonazis vinculats a Identitas i als Supporters, ultras del RCD Mallorca. Reclamam la solidaritat de la societat mallorquina davant la impunitat del feixisme organitzat al Campus. Esperam que el rector actuï davant la comissió de delictes d’odi», han assenyalat des de l'Acampada.

Els organitzadors de l'Acampada per Palestina han fet una crida a participar en la concentració d'aquest dimecres davant el Rectorat a les 14.30 hores.