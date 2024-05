Arriba Ona ATTAC el programa de ràdio d'ATTAC-Mallorca

Aquest dijous a les 19.00 hores s'estrena un nou programa a Ona Mediterrània. Es tracta d'Ona ATTAC el programa de ràdio que fan els membres d'ATTAC-Mallorca.

El programa, d'una hora de durada, s'emetrà cada dijous a Ona Mediterrània a través del 88.8 de la FM i onamediterrania.cat.

ATTAC és una entitat que sorgeix per fer front a la gran ofensiva del capitalisme transnacional i especulatiu, de l’actual globalització neoliberal i de l’entronització del mal anomenat 'lliure mercat' que implica la privatització de les empreses i els serveis públics i per fer front de l’acceptació de la competitivitat econòmica entre els humans com a únic valor.