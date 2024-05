La UIB organitza la XXI Escola Internacional d'Estiu en Promoció de la Salut

La Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears (UIB) organitza la XXI Escola Internacional d’Estiu Internacional en Promoció de la Salut. Aquest esdeveniment reuneix a Palma, del 13 al 17 de maig, gairebé un centenar d’alumnes universitaris, professors i professionals de sectors com la salut pública, la infermeria, la fisioteràpia, la medicina o l'economia de la salut, entre altres.

Al llarg de cinc dies, els assistents a l'Escola Internacional d'Estiu en Promoció de la Salut participaran en diferents activitats formatives i acadèmiques amb l’objectiu principal de tractar els reptes dels professionals de la salut en àmbits com la promoció de la salut, el benestar familiar i de la gent gran, la salut mental, la diversitat i l’equitat en l’atenció sanitària. Per a l’edició d’enguany, el tema principal és «cuida a qui cuida» com a eix fonamental dels sistemes sanitaris.

Aquesta activitat rep la col·laboració de la Conselleria de Salut i l’Ajuntament de Palma, i ha estat cofinançada pel programa ERASMUS+ de la Unió Europea.