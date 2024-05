L'Institut d'Estadística de les Illes Balears es renova i estrena portal web

L'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) es renova amb la publicació del seu nou portal web https://ibestat.es, on es poden trobar els continguts de sempre i altres serveis nous fruit del nostre compromís amb les dades obertes, accessibles, reutilitzables i interoperables.

El nou web ofereix un apartat específic de 'Dades obertes' on es poden consultar les diferents possibilitats de reutilització de les dades d’interès pels usuaris de les estadístiques autonòmiques, com per exemple l’elaboració de widgets o el Catàleg d’APIs obertes.

Una altra novetat important és que, per primera vegada, s'aborda l’interoperabilitat semàntica publicant el Banc d’actius semàntics el qual permet la consulta i reutilització de conceptes i classificacions estàndards.

En aquest nou web es milloren serveis ja disponibles anteriorment, com les de Serveis a l’usuari, que permet accedir a serveis addicionals personalitzats per a cada usuari, i Dades per territori, que filtra i visualitza de manera ràpida la informació disponible a nivell d'illa, municipi o comarca. Igualment es mantenen productes consolidats com el PEU - Portal estadístic unificat, que permet accedir a totes les estadístiques que a més de l’IBESTAT generen les conselleries del Govern i els consells insulars, i el visualitzador dels Indicadors de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.