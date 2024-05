Pau Emili Muñoz: «Aquest Correllengua ha estat el més gran de la història i els Joves no hem fet més que començar»

Discurs de Pau Emili Muñoz, president de Joves de Mallorca per la Llengua, a la Diada per la Llengua:

Català, Català Català!!! El nom de la nostra llengua que Josep Maria Llompart va dir en aquesta mateixa plaça. Ho va dir ell i ho deim nosaltres ara perquè ens sentin des de les nostres institucions, des d’Europa i des de la Casa Reial.

Aquests dies més 20.000 persones han participat al primer Correllengua Interilles de la història, que ha fet 500 km i ha demostrat que la nostra llengua és ben viva i que la defensarem sempre que faci falta.

Aquest Correllengua ha estat el més gran de la història i hi ha participat gent de totes les edats i condicions socials, però, sobretot, gent jove, un jovent que hem demostrat que estam compromesos amb el llegat que els nostres avantpassats varen lluitar per preservar, la nostra llengua i la nostra cultura.

Joves de Mallorca per la Llengua ha triplicat el nombre de voluntaris que volen fer feina a favor del català i estam disposats a agafar el relleu de la flama de la llengua per donar-la a les generacions futures i als nouvinguts perquè l’estimin tant com ho feim tots nosaltres.

I després de dies de córrer sense aturar, us volem dir que els joves no estam cansats: i no hem fet res més que començar. Que tothom, i especialment aquells que ens voldrien exterminar com a poble, ho sàpiguen: nosaltres no farem ni. una. passa. enrere.

Moltes gràcies a tots els que heu participat al Correllengua, a tothom que ho ha fet possible i a tots els que sou aquí avui per dir Sí a la Llengua. Visca el Correllengua, visca Mallorca i visca la terra!