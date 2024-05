Gent per Formentera considera «inacceptable i injustificable» que el Govern financi un centre privat a Formentera

La formació Gent per Formentera (GxF) ha lamentat l'anunci del Govern relatiu al finançament públic de l'ensenyament privat. Així ha valorat l'aprovació d'un concert educatiu «per a pagar amb diners públics les despeses i nòmines del centre privat existent a Formentera».



En un comunicat, GxF ha assenyalat que és «injustificable» aquesta despesa havent-hi places disponibles en els centres públics i quan alguns d'ells estan pendents d'ampliació.



Segons ha considerat, els recursos públics en educació «han de destinar-se a l'ensenyament públic i a estudiants en situació de vulnerabilitat i precarietat». Ara com ara, ha afegit GxF, «els centres de Formentera no disposen de tot l'equipament necessari ni dels recursos suficients per a atendre alumnes amb necessitats especials o en situacions familiars difícils».



Per això, l'agrupació ha considerat «inacceptable» la decisió del Govern, assegurant que és «un pas més en la política social regressiva i antisocial del Govern de Marga Prohens, avalada per Sa Unió».