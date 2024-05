El Consell de Mallorca destinarà 350.000 euros a millorar les «sinergies turístiques» amb els ajuntaments

El Consell de Mallorca, a través del Departament de Turisme, destinarà 350.000 euros dels romanents de 2023 a impulsar «sinergies turístiques» amb els municipis.



En una nota de premsa, el Consell ha informat que el Departament de Turisme destinarà més de 350.000 euros, del romanent de tresoreria de 2023, a impulsar «sinergies turístiques» amb els municipis de l'illa, millorar les comunicacions postals del servei d'Ordenació Turística i, finalment, facilitar la tasca de l'Ajuntament de Calvià en el compliment del decret contra el turisme d'excessos.



En concret, a través de la direcció insular de Turisme per a la Governança i Sostenibilitat dirigida per Pedro Mas, es destinaran uns 350.000 euros per a reforçar les relacions i impulsar iniciatives conjuntes amb els ajuntaments de Mallorca. «L'objectiu és comptar amb tots els municipis de l'illa i posar en valor tot el que es realitza des dels ajuntaments, per a millorar la convivència de l'illa dins d'un marc de desenvolupament sostenible de l'activitat turística», ha assegurat.



Des del Departament de Turisme que dirigeix el conseller insular José Marcial Rodríguez Díaz, des de l'inici de la legislatura s'ha tractat d'ajudar, escoltar i conèixer «totes les necessitats dels municipis amb l'objectiu d'avançar en la consecució d'objectius turístics comuns per a abundar en un procés que permeti aprofundir en el coneixement de les diferents realitats de l'activitat turística en cada territori i analitzar així millor les seves necessitats».



Paral·lelament, els romanents serviran també per a afrontar l'increment de despeses en comunicacions postals derivats de l'augment de l'activitat inspectora en el departament d'Ordenació Turística. En concret, es destinaran uns 8.000 euros per a fer front a aquest augment de les comunicacions, fruit del pla integral posat en marxa a l'octubre del passat any 2023 contra l'oferta il·legal en el sector turístic. Finalment, es destinaran també 13.965 euros per a facilitar la labor de l'Ajuntament de Calvià en el compliment del decret contra el turisme d'excessos.