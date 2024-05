El Govern obre el termini per adherir-se a les ajudes del programa de reutilització de llibres per al pròxim curs

La Conselleria d'Educació i Universitats ha publicat aquest dissabte la convocatòria del Programa per al Finançament de Llibres de Text i Material Didàctic per al curs 2024/2025 en centres docents de les Illes Balears sostinguts amb fons públics que imparteixen estudis d'educació primària i educació secundària.



Els centres que es vulguin adherir a la convocatòria poden presentar les seves sol·licituds en el termini de 15 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). El programa tendrà un finançament inicial de 2.860.000 euros. Segons el Govern, aquest import es podrà incrementar si és necessari.



L'objectiu del Programa per al Finançament de Llibres de Text i Material Didàctic és «implicar l'alumnat en l'ús dels recursos, apostar per la igualtat d'oportunitats entre l'alumnat facilitant la inserció d'aquells amb menys recursos econòmics en l'ensenyament de caràcter bàsic, donar suport als centres educatius que treballen en la sensibilització ambiental per aconseguir un desenvolupament sostenible i responsable i perquè duguin a terme projectes innovadors i adequats a les circumstàncies actuals amb l'objectiu d'assolir l'èxit escolar de tots els estudiants».



En aquest sentit, durant aquest curs (2023/2024) un total de 288 centres educatius de les Illes Balears han participat en el Programa de reutilització de llibres, el qual ha beneficiat un total de 73.791 alumnes.