Les flames per la llengua recorren Mallorca en el quart dia del Correllengua Interilles. Seguiu-lo aquí en directe!

El Correllengua Interilles 2024 ha començat aquest primer de maig amb èxit. Tots els relleus s'han cobert amb més d'una persona i els més propers a les poblacions, amb desenes de corredors.

El sus s'ha fet, per una banda, amb la Flama 1 al Far de La Mola de Formentera on desenes de corredors han cobert el tram fins a Sant Francesc, on s'ha llegit el manifest, s'ha fet una mostra de ball pagès i la DJ Burbaia ha fet el tancament de la festa.

De l'altra banda, una segona Flama ha partit de Maó, on ha estat acompanyada dels gegants i la banda municipal de música. La Flama ha continuat cap a Alaior, on s'ha llegit el manifest i s'ha fet una festa. També a Es Mercadal i a Ferreries hi ha hagut música i festa per a rebre el Correllengua. L'etapa menorquina del Correllengua ha acabat a Ciutadella on la Flama ha tengut una rebuda massiva i després de la lectura del manifest s'ha fet l'actuació del cantant de rap i reggae Rudymentari.

Aquest dijous, 2 de maig, el Correllengua Interilles ha arribat a l'illa de Mallorca i a la d'Eivissa. La Flama 2 ha arribat a Alcúdia des de Menorca, en llaüt, i ha començat a fer el recorregut que durarà fins diumenge. Des d'Alcúdia, passant per Muro, Santa Margalida, Maria de la Salut, Ariany, Petra, Sant Joan i Montuïri, va arribar a Algaida on va dormir.

Divendres, tercer dia de Correllengua, s'ha reprès el recorregut de la Flama 2, que ha sortit d'Artà per a dirigir-se cap a Capdepera i ha passat per Son Servera, Sant Llorenç, Manacor, Felanitx i Santanyí, on Antoni Vidal Ferrando ha llegit un manifest.

Per part seva, la Flama 1 que ha arribat des d'Eivissa al port d'Andratx ha passat per Calvià, Galilea, Puigpunyent, Esporles, Valldemossa i Deià. Cal recordar que la Flama 3 ha passat aquest divendres pels instituts de Palma.

Així, aquest dissabte les flames 1 i 2 continuen el seu recorregut per Mallorca. La flama 2 ha iniciat el seu recorregut de Ses Salines cap a Vilafranca. Es troba de camí cap a Campos acompanyada dels dimonis:

Fil per seguir en directe el recorregut de la flama 2, Ses Salines - Vilafranca!

L'equip ja està preparat!! pic.twitter.com/IJpgS3RnEu — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 4, 2024

Els dimonis també acompanyen la flama!! pic.twitter.com/xE6bLC9Vkh — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 4, 2024

La flama ja ha arríbate a Campos on ha tingut una gran acollida:

La flama ja ha arribat a Campos!! pic.twitter.com/aTMIMJ2K5g — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 4, 2024

La flama ja ha sortit de Campos i es dirigeix al seu nou destí:

La flama parteix de Campos!! pic.twitter.com/J2AJzM1qHQ — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 4, 2024

La flama ja ha arribat a Llucmajor i ara va cap al poble:

La flama avança!! Llucmajor estau preparats i preparades? pic.twitter.com/2k5eRkfuW0 — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 4, 2024

Per part seva, La flama 1 ha passat per Bunyola i ha sortit cap Alaró:

Bunyola, ja venim!!



Aquí podreu seguir en directe el recorregut de la flama que avui va de Bunyola fins a Sa Pobla pic.twitter.com/sSBVc891SY — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 4, 2024

Aquesta cadena humana fa mirera però no veim on acaba pic.twitter.com/yIt8OuOMDQ — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 4, 2024

La flama ja surt cap a Alaró després d’aquesta cadena humana infinita pic.twitter.com/OsNVQDLcd7 — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 4, 2024

Sortim cap a Alaró! pic.twitter.com/AH3UZwOnEF — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 4, 2024

La flama ja ha arribat a Alaró on centenars de persones han celebrat el Correllengua:

Entram a Alaró! pic.twitter.com/RK1Qb1jxQz — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 4, 2024

Rebuda immillorable! Ara, ballada amb Mata Escrita pic.twitter.com/qYAp8Px21O — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 4, 2024

La flama ja ha sortit d'Alaró i es dirigeix cap a Binissalem:

Anam a bon ritme cap a Binissalem! pic.twitter.com/SdM7Eeoh2Q — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 4, 2024

La flama ja ha arribat a Binissalem i ha estat rebuda amb una gran festa:

Au, ja arribam a Binissalem amb aquests corredors magnífics pic.twitter.com/DcYWbZNuL8 — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 4, 2024

En arribar a Binissalem, la flama, abans d’arribar a la plaça, ha passat per can Llorenç Villalonga. De ben segur que l’autor de Mort de dama i Bearn n’estaria ben orgullós!! pic.twitter.com/CTHAu6SNdn — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 4, 2024