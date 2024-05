El Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB dona suport a la Diada per la Llengua i al manifest contra la segregació

Els membres del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears s'han manifestat en suport de la Diada per la Llengua i del manifest 'Per la inclusió, la igualtat d'oportunitats i la no-segregació'.

Aquest passat dijous, el professorat del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB han fet públic el seu suport a la Diada per la Llengua del proper 5 de maig i del manifest 'Per la inclusió, la igualtat d'oportunitats i la no-segregació', promogut per l'Assemblea de Docents.

L'acció s'emmarca en la resposta a la publicació al BOIB de la Resolució que oficialitza la segregació, la discriminació i l'arbitrarietat, a través del Pla Pilot de Lliure Elecció de Llengua aprovat unilateralment per la Conselleria d'Educació del Govern.

El manifest diu, entre d'altres coses: «No es pot implementar un pla que no parteix de la realitat sociolingüística i que pretén la separació del grup-classe per raons de llengua. En aquest aspecte, els articles 135.1 lletra e) de la LEIB i el 22.3 de la Llei de Normalització Lingüística no permeten la separació en centres i grups-classe diferents per raons de llengua».

També s'hi diu: «És inadmissible que s’habilitin partides econòmiques milionàries pels centres que s’adhereixin al Pla Pilot, ni més ni manco que 20 milions d’euros només per a un trimestre escolar, quan hi ha necessitats primordials per a una millor qualitat de l’educació, com són les millores en les infraestructures, la reducció de ràtios, la reducció de la burocràcia i la inversió en l’atenció a la diversitat, entre d’altres.