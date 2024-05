Sa Pobla rebrà la flama del Correllengua amb un gran concert a la plaça Major el dissabte 4 de maig, amb el grup Gossos com a cap de cartell en una actuació inclosa dins de la seva gira de retorn.

L'Ajuntament de Sa Pobla ha informat que aquest migdia ha tingut lloc la roda de premsa de presentació del 'Correllengua' organitzat per Joves de Mallorca per la Llengua i de la Diada per la Llengua de l'Obra Cultural Balear (OCB), que coincidirà amb l'arribada de la flama a Palma el diumenge 5 de maig.

A la roda de premsa de presentació han assistit el batle de Sa Pobla, Biel Ferragut, el president de Joves de Mallorca per la Llengua, Pau Emili Muñoz, la vicepresidenta primera de la Obra Cultural Balear (OCB), Magdalena Serra, el regidor de Festes, Biel Payeras, i altres regidors i membres de l'organització del Correllengua a Sa Pobla.

La flama per la llengua arribarà a Sa Pobla el dissabte 4 de maig, a les 19.00 hores, des de Búger. L'acte de benvinguda tindrà lloc a la plaça Major, on el pobler Pau Franch, cantant d'O-Erra, serà l'encarregat de llegir el manifest. A les 20.00 hores, es celebrarà la ballada popular i seguidament començarà el concert. A les 21.00 hores actuaran els menorquins Rudymentari; a les 22.30 hores, Gossos; i, finalment, tancaran el concert les punxadiscos d'origen eivissenc Burbaia i Padjesa.

En el pas del Correllengua per Sa Pobla col·laboren amb Joves de Mallorca per la Llengua l'OCB de Sa Pobla, l'AEG Sa Marjal, el col·lectiu Sa Negreta, el club d'atletisme Diaita, el club de muntanyisme Salt, els Xerebiols, Wowfit i l'agrupació infantil Albopàs.

Joves de Mallorca per la Llengua celebra el seu 30è aniversari. Per això, de l'1 al 5 de maig tendrà lloc el primer Correllengua Interilles, que passarà per Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i acabarà el diumenge a la plaça Major de Palma amb la Diada per la Llengua, organitzada amb l'Obra Cultural Balear.