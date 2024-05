El sindicat COS presenta la seva assemblea territorial de Mallorca en un acte previ al Primer de Maig

Tot i que fa anys que hi ha a Mallorca militants de la Coordinadora Obrera Sindical (sobretot en l'àmbit de la Sanitat), el sindicat de l'Esquerra Independentista farà un acte, aquest dimarts, 30 d'abril, a Can Lliro de Manacor, a partir de les 19.30 hores, que servirà de presentació de l'assemblea territorial de Mallorca.

L'acte de presentació de la COS a Mallorca, que també servirà de trobada prèvia al Primer de Maig, consistirà amb tres xerrades i una festa amb tapes i música.

Les xerrades versaran sobre 'Presentació del projecte a Mallorca', 'Sindicalisme combatiu a l'Illa' i 'Lluita sindical a la sanitat i tercer sector'.

La COS

La COS es defineix com «un sindicat arrelat arreu del territori dels Països Catalans. La base del nostre sindicat són les Assemblees Territorials, que tenen per missió coordinar l’acció política i sindical al territori. És a través de les Assemblees Territorials que s’organitzen les seccions sindicals i que es planifica l’acció col·lectiva del sindicat.

«Com a sindicat socialista i vinculat a l'Esquerra Independentista les nostres Assemblees Territorials participen activament de les lluites que hi ha arreu del territori, i que desborden l'àmbit laboral. La COS aposta per la socialització dels conflictes laborals, alhora que defensem portar les lluites que desenvolupem als carrers dels nostres pobles i ciutats als centres de treball, perquè el combat sempre és ara, o no n'hi ha».