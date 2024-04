Comença la campanya 'Balears Bons de Comerç' amb 1.188 establiments participants

La campanya 'Balears Bons de Comerç' comença aquest dimecres fins el 30 de juny amb 1.188 comerços adherits, rècord de participació, i amb 91.680 bons de descompte, impulsada per la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia a través de la Direcció General d’Empresa, Autònoms i Comerç, amb la Cambra de Comerç de Mallorca com a entitat col·laboradora. A l’acte d’inici de la campanya han participat els representants de les patronals del comerç i la regidora d’Economia, Comerç i Autònoms de l’Ajuntament de Palma, Guadalupe Ferrer.

Els comerços participants han augmentat un 5 % respecte a la convocatòria anterior. A l'illa de Mallorca és on més establiments s’ha adherit (80 %), seguida de Menorca (13 %), i Eivissa i Formentera (1 %). Per municipis, Palma, seguit de Manacor, Inca, Ciutadella i Maó són els que han registrat més inscripcions.

En aquest sentit, el conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha explicat que «hi ha hagut un increment dels comerços que s’han adherit en aquesta campanya de Balears Bons de Comerç. Ha estat una convocatòria amb xifres rècord; i això suposa, per una banda, donar visibilitat als negocis participants i, per l’altra, que la ciutadania tengui més opcions a l’hora d’utilitzar els bons en els diferents comerços de les Illes».

La Conselleria ha destinat 1.375.200 € a la campanya que permet als consumidors gaudir de fins a quatre bons, amb un màxim de 60 €.

El director general d’Empresa, Autònoms i Comerç, José Antonio Caldés, ha afirmat que «aquesta campanya ajuda el comerç i dinamitza el sector de les Illes, a la vegada que anima les famílies de les Balears a consumir en establiments locals. Amb els bons ens beneficiam tots i donam suport a un sector tan important com són els autònoms i les petites empreses».

Per la seva part, Joana Manresa, presidenta de la Comissió de Comerç de la Cambra de Comerç de Mallorca ha agraït la confiança del Govern de les Illes Balears, una vegada més, en la Cambra per a desenvolupar i posar en marxa aquest tipus de campanyes. A més ha destacat la «fórmula d'èxit d'aquesta iniciativa, tant pels comerciants que hi participen, xifra que any rere any van en augment, com pels usuaris que aconsegueixen esgotar sempre els bons».

Els bons es canvien en el moment en què el client faci el pagament. Així, mostrant el seu document d’identitat, per cada 30 € de compra s’obtindrà un bo de 15 €. És a dir, si el consumidor compra un jersei per 45 €, en pagarà 30; o si fa ús de més d’un bo per la compra d’unes ulleres de 150 €, en pagarà només 90.