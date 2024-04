Binissalem insta al Govern a unificar els preus dels menjadors escolars i a incloure productes eclògics i de quilòmetre zero

L'Ajuntament de Binissalem ha instat al Govern a unificar els preus dels menjadors escolars i a incloure productes ecològics i de quilòmetre zero.

En una nota de premsa, l'Ajuntament de Binissalem ha informat que en el ple ordinari d'aquest dilluns va aprovar instar al Govern a establir un preu màxim dels menjadors escolars que permeti l'accés a tots els nens i a incloure producte local ecològic i de quilòmetre zero en els menús de cara al proper curs.

La proposta, presentada pel grup municipal de MÉS, va ser aprovada per unanimitat amb la inclusió de la moció de l'equip de govern municipal que inclou la petició que els menús escolars s'elaborin utilitzant producte local i de quilòmetre zero.

Segons ha explicat l'alcalde, Víctor Martí, «Binissalem té transferides les competències en matèria de menjadors escolars del municipi i des de fa anys ja s'inclouen productes locals en els menús que s'ofereixen als alumnes». «A més, ha afegit les contractacions del servei es fan a persones desfavorides i es té en compte que tots els nens puguin accedir al menjador».

«Considerem de capital importància recolzar els productors locals i afavorir el consum de quilòmetre zero com a mesura per afavorir la subsistència del sector primari a les Balears, a més de propiciar un consum responsable i ecològic entre la població més jove per aconseguir una societat més sostenible en el futur», ha insistit.