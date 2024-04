El Consell de Mallorca obre el procés participatiu per als Premis, Honors i Distincions

El Consell de Mallorca ha obert aquest dilluns el procés participatiu per a presentar les candidatures dels Premis, Honors i Distincions que se celebraran el 12 de setembre. D'aquesta manera, la ciutadania i els ajuntaments podran emplenar el formulari habilitat amb les seves propostes en la web de la institució insular fins al dia 17 de maig.

Els premis tenen com a objectiu el reconeixement al treball duit a terme per les persones o entitats en favor de Mallorca i els seus ciutadans. Per això, s'estableixen tres distincions honorífiques:



• La medalla d'Honor i Gratitud de l'Illa de Mallorca. Pot concedir-se tant a persones individuals com a corporacions i entitats col·lectives públiques o privades.

• Filla predilecta o fill predilecte de l'Illa de Mallorca. Concurrència de mèrits d'excepcional qualitat i destinat a persones nascudes a Mallorca.

• Filla adoptiva o fill adoptiu de l'Illa de Mallorca. Concurrència de mèrits d'excepcional qualitat i destinat a persones no nascudes a Mallorca.

• Diploma de serveis honorífics. Destinat a personal funcionari o laboral que s'hagi distingit en el compliment dels seus serveis a la corporació.

• Premis Jaume II. Persones o entitats que durant el 2023 han actuat de manera destacada per promocionar els símbols, els referents històrics o el nom de Mallorca.



El conseller de Presidència, Antoni Fuster, ha explicat que aquests guardons «són una mostra d'agraïment a la trajectòria d'aquelles persones que treballen per millorar la nostra terra i impulsar el nom de Mallorca al més alt».

Totes les persones poden presentar el nombre de propostes que desitgin acompanyades dels motius per a argumentar la proposició. Quan finalitzi el termini per al procediment participatiu, els consellers i conselleres l'aprovaran en el Ple del Consell de Mallorca.