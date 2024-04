Alternativa reclama la «retirada immediata» del pla de segregació lingüística a les escoles

Aquest dissabte es publica el Pla Pilot Voluntari de 'Lliure Elecció de Llengua' al BOIB. Segons el sindicat Alternativa «és un pla que segregarà l'alumnat i els centres segons la primera llengua, generant així dues vies educatives a les Illes Balears segons criteris lingüístics».



Segons el sindicat, «amb aquest nou Pla de segregació es trenca el consens lingüístic de 40 anys en el món educatiu i la normalització que es vivia en els centres educatius públics de les Illes Balears, per a molts alumnes, única oportunitat per aprendre i fer ús de manera natural i normalitzada de la llengua catalana, pròpia de les Balears».



Alternativa ha assegurat que «amb aquesta normativa, sota el pretext de la llibertat dels pares, roben un dret a tot l'alumnat: aprendre totes les llengües del territori on viuen. A més, traslladen una decisió política als centres educatius que generarà conflictes innecessaris entre els professionals de l'educació».



És per tot això que, des d'Alternativa, exigeixen «que el Govern retiri aquesta normativa immediatament i destini els recursos promesos per millorar les condicions del sistema educatiu de les Balears, continuant amb la normalitat lingüística als centres educatius».