L'STEI Intersindical denuncia que el Govern obliga a presentar documentació només en castellà

En una licitació d'un contracte, la Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat del Govern de les Illes Balears obliga a presentar tant la memòria descriptiva com el resum executiu exclusivament en castellà.

L’STEI Intersindical denuncia que d’aquesta manera s’està incomplint amb la Llei de Normalització Lingüística i la Llei de Contractes del Sector Públic. És més: es vulnera l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears impedint la presentació de la documentació en una de les dues llengües oficials del territori.

Per això, l’STEI exigeix una rectificació a fi que, en pròximes ocasions, no es torni a produir una vulneració flagrant de la Llei i una enèsima discriminació envers els catalanoparlants, que s’han vist obligats a fer doble feina per traduir aquesta documentació.