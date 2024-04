Crida als equips directius dels centres educatius a rebutjar el Pla Vera de segregació lingüística

L'Obra Cultural Balear (OCB) ha remès a tots els col·legis públics i privats de Mallorca una carta amb un argumentari de deu punts per no adherir-se al pla pilot de segregació lingüística a les aules, la resolució del qual es podria publicar aquest dissabte.

En una roda de premsa, el president de l'OCB, Antoni Llabrés, ha insistit que el pla no s'ha consensuat amb cap agent educatiu, «per més que ho digui el conseller Vera», i ha recordat que quan es publiqui la resolució presentaran un recurs contenciós administratiu demanant-ne la suspensió cautelar perquè no es pugui activar el proper curs.

Llabrés ha expressat la seva confiança en els claustres, els equips directius i les titularitats, en el cas dels centres concertats, perquè «són els més indicats per a valorar com és l'adquisició de les competències i considerar si cal mantenir o modificar els projectes lingüístics del centre».

El president de l'OCB ha instat així equips directius i titulars a no sotmetre a consideració l'adhesió al pla pilot. Llabrés ha remarcat que el pla és «absolutament innecessari» i podria ser contraproduent per a aconseguir l'objectiu que els alumnes acabin la seva escolarització sent competents en català i castellà. Així, s'ha referit a un estudi que apunta a un decalatge de fins a 20 punts entre el domini del castellà i el català a sisè de primària: «La llengua que cal reforçar és el català, no el castellà».

La carta, enviada per correu electrònic a uns 400 centres educatius, assenyala que la mesura és incoherent, il·legal, inequitativa, segregadora, ineficaç, atempta contra l'autonomia de centre, arbitrària, conflictiva, insegura jurídicament i desequilibradora entre el sector públic i el privat-concertat.