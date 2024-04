Convoquen una manifestació a Palma per a demanar «mesures valentes» contra la crisi climàtica

Joventut pel Clima i Fridays for Future Mallorca es manifestaran aquest pròxim divendres, 19 d'abril, a Palma, per a exigir «mesures valentes» contra la crisi climàtica.



Així ho ha anunciat aquest dissabte, en declaracions als mitjans, el portaveu de Fridays for Future Mallorca, Jaume Pujol, qui ha explicat que el 19 d'abril, a les 18.00 hores, han convocat al costat de Joventut pel Clima una manifestació que recorrerà alguns dels principals carrers de Palma, des de la plaça del Tub fins a Cort.



Aquesta manifestació es durà a terme el pròxim divendres coincidint amb el dia d'accions globals pel clima, convocat internacionalment per Fridays for Future.



Un dia que Joventut pel Clima i Fridays for Future Mallorca han volgut «aterrar en el territori» amb un missatge «molt clar»: «El nostre futur s'asseca: tanquem-los l'aixeta a ells!».



L'objectiu, ha explicat Pujol, «és mostrar que malgrat que des del Govern s'han estat fent campanyes, apel·lant a la responsabilitat individual enfront de la sequera, aquest no és un problema que hagin de cobrir només les persones de Mallorca, sinó que és un problema molt més sistèmic» i, per això, «és necessari assenyalar als sectors i les activitats econòmiques que més aigua consumeixen».



En aquesta línia, des de Joventut pel Clima i Fridays for Future Mallorca han posat el focus «en el sector turístic, també en els creuers; el creixement urbanístic, i les noves piscines en construcció, perquè les Balears és la comunitat amb més piscines; i, també, en els camps de golf, que consumeixen un quatre per cent de tota l'aigua que es consumeix a les Illes».



Finalment, i per a fer front a aquesta sequera, totes dues entitats han reivindicat mesures «reals, valentes i transformadores», que permetin un canvi «sistèmic i de model» per a «tornar a posar a les persones en el centre» de l'acció global pel clima.